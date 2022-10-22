蔣萬安、韓國瑜首度合體！受「韓流」感染　蔣萬安致詞語氣激昂　

▲韓國瑜、蔣萬安出席陳錦祥議長競總成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市議會議長陳錦祥今（22）日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜及台北市長參選人蔣萬安首度同台。活動還沒開始，藍營支持者擠滿台下，主辦單位宣布到場人數已破2千人。蔣萬安在韓國瑜致詞的尾端時抵達現場，才一上台，台下跟著高聲歡呼，可能被現場熱烈氣氛所感染 ，蔣萬安致詞時的語氣與聲量比平常高亢許多。

外界一直關切蔣萬安與韓國瑜同台時間，今日兩人終於在陳錦祥競總成立大會同台。不過現場觀察， 蔣萬安上台後除了向台下民眾揮手外，雖然也馬上與韓國瑜握手致意，但簡短致意後，兩人分站陳錦祥左右兩側，並沒有太多的互動，但兩人難得同框畫面，也讓現場民眾拿出手機搶拍，並揮灑旗幟高聲歡呼。

蔣萬安致詞時表示，今天是黃金週、黃金日，有非常多議員成立競總，但他無論如何一定要來支持陳錦祥，感謝他多年來服務地方的肯定，表達最深的感謝，蔣萬安也用台語表示，「吃人一口，還人一斗」，做人要飲水思源，他要參選立委時有拜會議長，陳錦祥當時就拍拍他表示「少年不錯」，感謝議長在他第一次參選時拉他一把、給他提攜，即便這麼資深，還是願意培養年輕人。

蔣萬安說，當決定參選市長時，他也特地到陳錦祥辦公室請益，陳錦祥不只給他很多建議，也將議會運作的模式，北市的情況，全部與他分享，期待這次選舉，讓陳錦祥繼續帶著議會往前進。

講到這邊，蔣萬安也情緒高亢激昂，他說，這次選舉很拼、競爭激烈，民眾一定可以從電視、手機群組、各式訊息的媒體報導看到，這次選舉選風非常惡質，民進黨透過網路側翼不斷抹黑、惡意攻擊，「我們就是要用這張選票，告訴民進黨，我們就是要對抗惡質選舉」。

最後蔣也強調，自己是6號「66大順、台北出運」，同時也要全力支持陳錦祥，讓選票集中，「蔣萬安一票、陳錦祥一票、里長全壘打」。

