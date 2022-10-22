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「起風了！」柯志恩前金開講　鄭照新：柯志恩將讓高雄重返榮耀

▲▼ 「起風了！」柯志恩前金開講　鄭照新：柯志恩將讓高雄重返榮耀 。（圖／競選辦公室提供）

▲柯志恩承諾帶領高雄重返過去的榮耀，讓高雄再度成為轟動全世界的偉大城市。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩10月21日傍晚來到前金萬興宮，與黨籍議員黃紹庭、陳若翠、市議員候選人許采蓁以及高雄市前新聞局長鄭照新同場開講。既使大雨滂沱，現場千餘名支持群眾「攏嘸離開」，仍將廟前廣場擠得水洩不通。民眾紛紛舉起ok手勢，表態支持三號柯志恩，讓市民做她的靠山。鄭照新也獻上一曲「月亮代表我的心」，表達其對於高雄重返光榮的渴望。

▲▼ 「起風了！」柯志恩前金開講　鄭照新：柯志恩將讓高雄重返榮耀 。（圖／競選辦公室提供）

鄭照新感慨高雄近年來停電、浮屍、火災等狀況頻傳，狠酸陳其邁所謂的「兩年拚四年」大破功，淪為口號。鄭照新認為，柯志恩絕對能夠帶領高雄重返過去的榮耀，讓高雄再度成為轟動全世界的偉大城市。鄭照新打趣的說，過去他所認識的柯志恩是「口條清晰、思慮清楚，而且還有一雙『美白小腿』」，但如今深耕高雄的柯志恩，美白小腿已不復存在，取而代之的是她成為「黝黑女俠」，願意傾聽高雄民眾的心聲，呼籲民眾要與柯志恩一起勇敢，改變高雄。最後，鄭照新提到台中盧秀燕、台南謝龍介以及柯志恩都抽到了「3」號，他鼓勵全台灣鄉親好友要讓他們「三席全上」，支持三位優秀候選人來做全民靠山。

▲▼ 「起風了！」柯志恩前金開講　鄭照新：柯志恩將讓高雄重返榮耀 。（圖／競選辦公室提供）

柯志恩首先感謝支持者不畏風雨站出來相挺，強調自己「永遠與人民站在一起」。她表示，過去前金、新興、苓雅是高雄人文薈萃之地，歷經了種種風華絕代。她也以城市光廊黯淡無光、國賓飯店停止營業在即為例，一語道出高雄發展的停滯與困境。柯志恩怒批，「高雄市民給民進黨無怨無悔的三十年，南高雄卻變得越來越蕭條」，顯示民進黨對於高雄的漠視與缺乏整體城市發展規劃。

柯志恩再度提出「南高雄高鐵站」政見，強調過去馬政府時代否決的是「高鐵台鐵共軌」方案，並考量當時高鐵公司財務狀況所進行的評估。她批評，民進黨政府以及側翼總是拿過去不合時宜的公文資料，來掩飾自己在2019年所作出的錯誤決策，讓高雄失去第二座高鐵站的機會，當時行政院副院長陳其邁責無旁貸。

柯志恩也呼應昨日所抽到3號，除了期勉自己能夠做人民的靠「山」，也呼籲現場的支持者拿起手中扇子，「搧」出人民心聲，「搧」起高雄第二個奇蹟。
 

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