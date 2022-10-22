陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

▲陳時中今承諾，若當選市長，關水門淹車不會再發生。（圖／記者宋良義攝）

文／中央社

颱風尼莎日前帶來豪雨，百齡橋下停車場數十輛汽車泡水。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，人車都還在外面就關水門放給它淹說不過去，若他當選，絕不讓這種事再發生。

陳時中今天上午先前往內湖洲尾社區掃街拜票，隨後接連出席台北市議員參選人王孝維、鍾佩玲、林世宗競選總部成立大會。

陳時中在鍾佩玲競總成立大會上致詞表示，從這幾天可以看到，台北稍微下雨，市長不在，回來也不甘不願，要市民自己負責；SOP（標準作業程序）很重要，但不能只有SOP，要有人作決定，市長就是作決定的人，如果只靠SOP，市長就不用選。

▲尼莎颱風造成北市多處災情，陳時中視察災情。（圖／陳時中臉書）

陳時中說，副市長還說沒什麼損害，但這麼多台車泡水也是損害，民眾受困也是損害，最大的傷害則是傷到市民的心，最進步的台北市變成這樣；正副市長都說不要緊、沒災害，在他看來就是沒同理心。

陳時中表示，他與鍾佩玲都是最有同理心的人，有同理心才能把事做好，若他當選台北市長，以後絕對不會人還在水門外就關水門；哪有人車都還在外面就關水門，放給它淹，這說不過去，絕對不會讓這種事情再發生。

陳時中還表示，台北河川最漂亮，下週就會提出河川政見。