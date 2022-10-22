韓國瑜自嘲「不知是補藥或瀉藥」　張善政：我的絕佳拍檔有情有義

▲韓國瑜、張善政。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

九合一大選在即，各黨陸續啟動輔選。曾經聲勢如日中天的前高雄市長韓國瑜輔選行程備受關注，昨（21）日國民黨桃園市長參選人張善政於節目中表示，目前團隊很快就會敲定他參加哪一場造勢活動，兩人有機會再度同台。張善政強調，政治人物要有情有義，不擔心韓國瑜站台是否會影響選情，應該讓選民看見有溫度的政治人物與實際政見。

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）



張善政21日於《選戰最前線》表示，在擔任韓國瑜競選總統副手後發現彼此個性互補，比如韓國瑜講話妙語如珠，時常講出很多金句，但自己個性就比較內向。另外，韓國瑜屬於比較直覺型，自己則是深思熟慮型。「如果當年韓國瑜有選上總統，我們會是絕佳拍檔。」現在已經過了，沒有選上當然不用講，但曾經互動的情誼永遠都在。



張善政強調，政治人物要有情有義，「換堅」事件後，民進黨看起來都沒有要理林智堅。雖然韓國瑜現在在政治上沒有什麼地位，但國民黨還是很多人喜歡找他，這是國民黨政治人物有溫度的地方。

張善政透露，雖然現在與韓國瑜沒有頻繁聯絡，但是在重要的時機都有透過簡訊聯繫，包括當時決定參選桃園市長，韓國瑜也很快知道，有回覆「加油」，甚至問不知道找自己助選是補藥、還是瀉藥，非常幽默。張善政認為，以自己的角度而言，韓國瑜可以讓群眾體會到張善政、韓國瑜兩人都很重情重義，與民進黨不同。

另外，張善政肯定韓國瑜依舊有號召力，雖然有些人認為會出現「看到韓國瑜就不投張善政」的情況，但張善政並不擔心，因為民眾知道是張善政在選市長，不是韓國瑜。他認為因為擔心影響選票不找韓國瑜，難道民眾會比較喜歡冷漠的政治人物嗎？

最後張善政提到，他的挑戰是讓不是韓粉的人也支持自己，這與韓國瑜是否站台並沒有關係。如果端出來的牛肉政件有足夠吸引力，選民還是會支持。

▼韓國瑜。（圖／記者游瓊華攝）

