連勝文轟黃珊珊「投機份子」　喊「票不能分」：民進黨再差也有3成5

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席連勝文22日上午參加國民黨台北市議員參選人李彥秀競選總部成立大會時痛批，無黨籍台北市長參選人黃珊珊黨籍一直變來變去非常投機。他也強調，不喜歡民進黨台北市長參選人陳時中就全力支持國民黨台北市長參選人蔣萬安，民進黨在台北市再差他認為也會有三成五的支持度，如果票源分散，最後民進黨拿到3成5，國民黨只有34.5％，「那我們怪誰？」

李彥秀22日舉行競總成立大會，除了蔣萬安到場，包括前總統馬英九、連勝文也站台力挺。連勝文表示，那時候黃珊珊第一次選立委在港湖區，她的對手是親民黨，民進黨讓給親民黨這個人，再一次選舉的時候是民進黨出來選，然後親民黨又跟民進黨合作，暗中去幫助民進黨，現在又變成無黨籍要出來選市長，「我個人認為這種變來變去的形況，只有證明一件事情就是黃珊珊這個人非常投機，是不可靠的。」

連勝文指出，議員必須非常讓人信任，不可以變來變去，上次李彥秀很委屈，因為其他兩政黨合謀，導致李彥秀遺憾落選；因此，這次選舉要讓她重新出發再創高峰。

連勝文更強調，「不喜歡民進黨台北市長參選人陳時中就全力的支持蔣萬安，絕對不能分散，民進黨在台北市再差我認為也會有三成五的支持度，如果票源分散，最後民進黨拿到3成5，國民黨只有34.5％，那我們怪誰？」