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最新民調！柯文哲雨災輔選讓54.1％市民反感　連黃珊珊支持者都不挺

▲▼台北市議會市政總質詢,柯文哲,黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲、台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會22日公布最新民調，台北市長柯文哲日前豪雨致災時，到外縣市跑選舉行程引起的爭議，有高達54.1％台北市民反對這樣的作法，僅20.6％表達支持，數據交叉比對也顯示，即便是民眾黨支持者也只有50.0％認同，黃珊珊支持者中更也有36.6%反對柯的行為，高於支持的34.8%。

在近期市政議題部分，台北市長柯文哲日前豪雨致災時，到外縣市跑選舉行程引起的爭議，有高達54.1％台北市民反對這樣的作法，僅20.6％表達支持，顯示民眾對於柯文哲對於此次事件處理的作法和態度的不滿。

▲▼柯文哲遇災作為滿意度。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲柯文哲遇災作為滿意度。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

在與政黨支持度民調交叉比對下，可以發現除民眾黨支持者外，各黨派支持者都超過5成以上反對柯文哲遇災作為，即便是民眾黨支持者，也僅剛好5成認同柯文哲、其次是國民黨支持者22.9％。

而在三位市長候選人支持者中，陳時中支持者有7.7％支持、80.9%反對，蔣萬安支持者有23.7％支持、50.9％反對，值得關注的是，就連黃珊珊支持者都有36.6％反對，高於支持的34.8％。

而民眾的不滿也反映在柯文哲施政滿意度上，有高達49.5％市民不滿意，滿意者只有42.4％。協會分析，儘管柯文哲和苗栗縣長候選人鍾東錦「黑白配」的影響雖尚未顯現，但從市政表現、屢屢失言到政治計算，柯文哲近來種種負面作為及形象，是否直接衝擊到黃珊珊後續選情，仍有待觀察。

本次民調訪問係於2022年10月19日至10月20日進行訪問。此次成功訪問1,004位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。本次調查依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區111年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。

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