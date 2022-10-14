4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

▲想離職的念頭近期始終沒有消失嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在這紛亂的世代，要找到一份自己喜歡的工作，天天懷抱熱情向前衝不是一件容易的事。面對沒有挑戰性、一成不變的超膩工作，在快到歲末年終之際，讓你有了「就是想離職」的念頭嗎？塔羅牌老師艾菲爾分享不想再忍受、苦撐的4個星座，在年底前就是要走人。依照各自的情況，他也給予不同建議，還在徬徨的你不妨參考看看。

年底前「想要離職星座Top4」，同時參考太陽、上升：

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第4名：射手座

年底前代表「改變」的天王星在工作宮停留，正是你轉型的時刻，在工作上你會變得更加有魄力、決斷力，受夠以往處處被打壓的局面，也厭倦當前一成不變的生活與工作內容，因此在年底前會衍生一波轉職、離職的念頭。

艾菲爾直言，你現在很適合轉職，因為有機會找個好職業，新的職位將會有更多資源可運用，甚至不排除遇上懂得賞識你的伯樂，不惜花重金挖角，不妨現在就行動，身為射手座，還在瞻前顧後實在不像你。

第3名：獅子座

年底前代表「改變」的天王星在事業宮閃耀，是你必須拿出魄力的時刻了。現在的你只差一個時機，或等著發完年終獎金再離職，事實上心思早已不在工作上，畢竟一年來的辛苦和壓力，不是外人能懂的。想要一走了之，理智卻告訴自己「把該拿的拿一拿」不可吃虧，現在有點在苦撐。

艾菲爾認為，可以開始尋找新工作，或是想要創業也很適合，不想被拘束的你，若可以自己當老闆是最好的。

▲獅子座想撐到領完年終獎金，該拿的還是要拿。（示意圖／pakutaso）

第2名：摩羯座

年底前代表「重生」的冥王星在你的命宮照拂，你開始計畫未來的時刻到了。現在的你真的很想離職，卻又對未來感到徬徨與迷惘，不知道離職後下一步該怎麼走，或該往哪個方向前進，但這不是阻礙你向前的絆腳石。

艾菲爾建議，現在是你最適合改變的時刻，需要把自己未來的計劃表拿出來修改，該去進修、該考證照就行動，別再繼續原地踏步，只會白白浪費轉職的好機會。

第1名：牡羊座

年底前代表「重生」的冥王星在你的事業宮停留，你也必須做決定了。特別是工作方面，面對職場如宮鬥劇般勾心鬥角，使你內心有股怒氣難以宣洩，在身上的重擔就快壓得你喘不過氣，其實早已萌生想離職的念頭，只是現在手上事情還很多，有責任感的你實在放不下，因此不敢輕易離開。

艾菲爾點破，其實你就是人太好，若真的覺得這個職位不適合自己，也做得不快樂，不妨趁著這個適合離職的時機瀟灑提出辭呈。

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