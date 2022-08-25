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開學在即「強化防疫」　教長PO「致家長一封信」重點曝

▲▼8/22教育部長潘文忠。（圖／指揮中心提供）

▲教育部長潘文忠提醒家長，開學後要注意的防疫措施。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

下週二（30日）全國中小學即將開學，教育部長潘文忠今（25日）稍早在臉書PO出「致家長的一封信」文章，由潘文忠與衛福部長薛瑞元共同署名，內容提及新學期將開始，防疫小提醒需要家長一起協助，包括幫忙提醒孩子注意相關防疫措施，落實生病不入校原則，並在充分討論後，完成疫苗接種劑次。

全國中小學將在下週二開學，指揮中心在本週一（23日）公布開學後防疫新制，先前停課標準為一人確診全班停課3天，但從9/12起，高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者的教師、同學快篩陰即可到校，而確診者7天居家照護後，期滿無症狀即可上課；教職員工、學生也可視情況請防疫假。

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面對師生將重新返回校園，教育部長潘文忠今天傍晚也在臉書PO出「致家長的一封信」，提到新學期即將開始，所以和衛福部長薛瑞元共同寫了一封信給所有的爸爸媽媽，談到防疫小提醒，以及要請爸爸媽媽一起協助的地方。

▲▼潘文忠在臉書PO出「致家長一封信」。（圖／教育部提供）

▲潘文忠在臉書PO出「致家長一封信」，希望家長一起注意提醒孩子做好防疫措施。（圖／教育部提供）

潘文忠表示，為了兼顧孩子的學習與健康、家長照顧負擔等，教育部、衛福部、縣市政府、各級學校與防疫人員都全力以赴，協助籌備消毒用品等防疫物資，確認各項校園防疫工作，希望孩子能在學校更安心、專注的學習。

潘文忠也提及，請爸爸媽媽再次提醒孩子，開學後要落實好個人防疫措施，包括勤洗手、佩戴口罩、注意咳嗽禮節，隨時注意自己身體狀況，而為了有更完整的保護力，家長可與孩子審慎評估討論後，完成指揮中心建議接種的疫苗劑次。

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