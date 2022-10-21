台灣最美魚市場開幕！一群黑衣學生攔截陳其邁　大喊拜託這件事

▲一群黑衣學生突攔截陳其邁，拜託市長跟他們合照。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

全台最浪漫、最美的海景第一排高雄鼓山魚市場21日下午盛大開幕了，高雄市長陳其邁親自到場祝賀並繞了一圈，不過，陳才剛進場沒多久，一群穿著黑色衣服的國高中生突然衝向陳，並包圍著他喊著「市長可以跟你拍照？」，而這亂入讓現場形成特別的畫面。

鼓山魚市場曾是高雄首座現代化魚市場，後因漁船大型化及魚市場空間不足，漁業重心移轉至前鎮漁港而逐漸沒落，去年啟動改造計畫，拆除老舊建物並整理周邊環境，將第一拍賣場規劃為通透性佳的室內空間，設置「高雄農漁精品展售中心」，包含農漁精品展售區、海鮮料理區及餐飲區。

▲高雄最美魚市場開幕，超過45名里長到場支持。（圖／記者許展溢攝）



開幕記者會開始前就有一群學生在入口處等候，沒有人知道他們到底在等誰，陳其邁一入場，他們竟迅速衝向陳其邁面前，大喊市長可以跟你拍照？有女學生和陳握到手則是興奮尖叫，不過，現場人潮實在太壅擠，加上陳先走到重新規劃的鼓山輪渡站觀看，第一時間學生們沒有拍到照。

學生們不死心仍在渡輪站外等候，等陳其邁出來時再次要求跟他合照、握手，陳這時親切答應他們要求，學生們才心滿意足的離去。另外，今場記者會值得關注的是，也有超過45名里長到場力挺魚市場開幕，似乎非常認同這項市府政績。