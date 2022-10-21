颱風「奈格」最快明生成　水保局提醒：有劇烈降雨要加強戒備

▲熱帶低壓最快明天就會增強為今年第22號颱風「奈格」，水保局提醒週末可能有劇烈降雨。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

位於巴士海峽的熱帶低壓，最快明天（22日）增強為今年第22號颱風「奈格」，農委會水土保持局今（21日）提醒民眾，週末可能帶來劇烈降雨，預估影響北部、東北部及東部地區，尤其東北部剛歷經尼莎颱風降雨災害，呼籲民眾避免前往山區活動，提高警覺並加強戒備，也會視狀況啟動土石流及大規模崩塌警戒機制。

台灣上週才剛歷經尼莎颱風降雨災害，而目前位於巴士海峽的熱帶低壓，根據氣象局最新預報資料，未來將往西通過巴士海峽再往南海移動，最快明天就會增強為第22號颱風「奈格」。

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水保局表示，根據氣象局資料，熱帶低壓有增強趨勢，可能在週末通過巴士海峽時有機會形成颱風，並帶來劇烈降雨，預估影響範圍為北部、東北部及東部地區，呼籲民眾避免前往山區活動，水土保持局將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作。

水土局指出，若達警戒值地區，除將警戒資訊以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府外，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，也會將警戒情形同時公布在土石流防災資訊網等相關網頁，提供相關單位及民眾隨時上網查詢。