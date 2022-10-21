合體鍾東錦！　林楚茵轟柯文哲「新政治」：藍綠皆拒的人往口袋收

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日參訪台北大數據中心，與台北市長兼民眾黨主席柯文哲同框，遭外界認為是「黑白配」。民進黨立委林楚茵21日痛批，曾喊出「藍綠都是垃圾」的柯文哲迴力標來得真快，他所謂「新政治」就是把藍綠都拒絕的政治人物往口袋收，更開嗆「政治不難找回良心而已。」

林楚茵21日批評，柯文哲總是創造新名詞，成立民眾黨說要建立「新政治」，結果卻把連國民黨以排黑條款趕走的鍾東錦請到台北市政府上演「黑白配」。

「過去柯文哲母親曾巧遇顏寬恒 ，昨天則是親自合體鍾東錦。」林楚茵表示，柯文哲先前大喊藍綠都是垃圾，惡意貶低別人，沒想到迴力標來得真快，他口中的「新政治」就是把藍綠都拒絕的政治人物往口袋收。

林楚茵砲轟，面對柯文哲這種令人唾棄的核心價值，其愛將無黨籍台北市長參選人黃珊珊與民眾黨新竹市長參選人高虹安卻不願出面撻伐，質疑「難道是認同這樣的黑白配？」，更開嗆「政治不難找回良心而已。」

針對「黑白配」爭議，柯文哲20日受訪時表示，從19日就看到民進黨的媒體群組打算在操作這題，「好不容易這2個可以同框一起打，為了政治操作一定要把人家講成壞人、誇大，這不是一個健康的態度。」另外他也強調，用網軍、側翼、名嘴治國一定會遭到報應，因為最後都沒辦法控制。