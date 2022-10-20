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交往2個月女友突「跑去看喜餅」！他暗爽計畫求婚　網揪1點喊怪

▲女友沒有戀愛經驗、沒有性經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲女友沒有戀愛經驗、沒有性經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

從情人走向紅毯的另一端，成為人生伴侶，是不少人在戀愛中夢想的事情，這名男網友表示，與女友交往兩個月多，兩人發展迅速，雙方都已經見過父母，他也承諾會照顧女友一輩子，然而，女友最近要和妹妹去看喜餅，詢問結婚意願時女友卻沒有表態，他因此計畫偷偷去女友家提親，對此，網友驚呼「怪怪的」。

原PO在Dcard上發文，「女友自己跑去看喜餅」，兩人年紀都將近40歲了，而女友沒有戀愛經驗，交往後發展神速，已經見過雙方父母，「我媽媽也很喜歡她，甚至我也承諾會照顧她一輩子」，不過女友對於婚姻一直沒有表態，她認為是女友個性害羞，因此不敢說出口。

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最近一起過夜旅遊，原PO計畫來場浪漫的夜晚，但女友卻表示還沒準備好，沒辦法把初夜給他，原PO也尊重對方，「我真的很愛她，畢竟我們遲早會結婚的也不急於一時」。然而，女友最近要和妹妹去看喜餅，他提出開車接送卻被女友拒絕，「問她是不是在為結婚做準備，她又不願意承認」。他心想「是不是我不夠主動？」因此計畫趁女友在家時，帶爸媽直接登門拜訪，到女友家提親。

婚禮,結婚,新人（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲女友自己跑去看喜餅，不讓原PO跟。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

貼文一出，網友狂勸退，「那不是驚喜是驚嚇！感情求穩再說，兩個月就要談婚事，對爸媽來說根本是兒戲」、「最後一行拜託先不要，弄不好會非常悲劇，你們自己先溝通好再說吧，沒事不要驚動父母」、「雖然我31歲已婚了，但我看不懂38歲的大哥大姐這是什麼操作」。

也有網友指出，交往2個月就在看喜餅很奇怪，「才兩個月就跑去看喜餅，我覺得超可怕的」、「2個月就想結婚會不會太早啊」、「要確定不是跟其他人去看喜餅，不然不給你接送太奇怪了，感覺她怕」「是不是他原本就有結婚對象」。

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