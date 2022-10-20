比奶酥麵包還肥！台式麵包熱量大公開　「這款」超可口竟奪冠

▲台式麵包鬆軟好入口、組織細膩，內餡又豐富可口，讓不少人非常喜愛。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台式麵包鬆軟好入口、組織細膩，內餡又豐富可口，讓不少人非常喜愛，不過營養師就公開了市面上常見販售的台式麵包熱量，第一名並非奶酥麵包或菠蘿麵包，而是由熱量高達565大卡的蔥花肉鬆捲奪得冠軍。

營養師程涵宇在臉書PO出一張台式麵包熱量排行榜，可以看到奪得冠軍的並非奶酥麵包，而是蔥花肉鬆捲，一份高達565大卡；程涵宇指出，蔥花肉鬆捲麵包鬆軟的口感，是因為含有豐富油脂，並且抹上了美乃滋讓質地更加柔軟，加入了美味肉鬆，整體扎實的重量，因此直接奪得熱量冠軍。

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程涵宇指出，台式麵包多為鬆軟好入口、組織細膩，再加上豐富內餡，含油、糖量比例高，油脂也容易吃下不少，如果吃得太順口，熱量也會不小心爆表；而熱量排名第二的為奶酥麵包542大卡，接著依次序分別為肉鬆麵包439大卡、香蒜麵包422大卡、咖哩多拿滋337大卡、紅豆麵包330大卡、菠蘿麵包329大卡。

▲營養師程涵宇在臉書PO出一張台式麵包熱料排行榜。（圖／翻攝臉書營養師程涵宇）

程涵宇也列出4點健康吃麵包的方式：

1.挑選全穀物成分例如全麥麵包，因為全麥麵包的膳食纖維、蛋白質和礦物質比白麵包更高，也較能幫助血糖穩定。

2.搭配蛋白質食物一起吃，避免餐後嗜睡食物昏迷（food coma）！高脂肪、高碳水化合物的食物容易造成嗜睡感!可以搭配鮮乳、無糖豆漿等能夠減少血糖波動也更均衡營養。

3.選擇以果乾、堅果取代甜膩餡料，可降低糖的用量，也能攝取到好油。

4.適量吃也很重要！避免長期只用一個麵包當作正餐，長期下來容易出現營養不均衡問題喔！

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