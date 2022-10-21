FB塗鴉牆祝生日快樂「8成跟你不熟」　她曝1管道：才是熟人

▲熟人都改用LINE祝福生日。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

親友生日到了，大家會透過何種管道給予祝福呢？網紅作家黃大米笑稱，一般來說，「會在臉書塗鴉牆上祝你生日快樂的人，八成都跟你不熟」，因為熟的人會用LINE私訊。有趣的觀察引發千名網友驚呼，「還真的呢！總覺得在臉書的祝福都很虛假呀」，還有人坦言「早已關閉了FB上的生日通知！」

黃大米在臉書粉專分享一個有趣的觀察，她表示，每年生日時，會在臉書塗鴉牆祝生日快樂的人，「八成都跟你不熟」，因為「真的熟的，會在LINE上祝你生日快樂。」

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黃大米的一番話，立刻引發3000多名網友炸共鳴直呼，「我同意，因為我也都會私賴，不會在臉書上祝福」、「真的！感謝好友LINE的祝福」、「還真的呢！總覺得在臉書的祝福都很虛假呀」、「真正熟的會說：下班出來喝酒」、「我的FB沒有公開生日，所以會祝我生日快樂的，8成都是熟人」、「我二邊都會留」、「還會送你LINE禮物」。

留言串中，超多網友早已關閉臉書生日通知，「早已關閉了FB上的生日通知」、「所以早就把生日通知關閉，誰要一堆不熟的人來說生日快樂」、「把生日隱藏以後，換得不少清淨」、「關了臉書生日通知，還知道生日的只剩家人了」、「只要把FB的生日顯示關掉，你就會知道，其實你根本就沒有朋友」。

另一派網友也自嘲，「跟我最熟的是Gogoro，至少它會在我生日的時候唱首歌給我」、「我把臉書上的生日顯示消除，到生日當天變得很安靜」、「真正熟的會說到錢櫃慶生」、「跟我最熟的竟然是商業簡訊，提醒我生日時有折扣」。