臉書互嗆爆街頭追逐互轟！霰彈槍對玩具槍竟打成平手　6屁孩慘了

▲ 臉書對嗆輸贏！高雄市區「3車追逐」連開3槍，速度破百狂飆。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山區去年10月底深夜發生飛車追逐並開槍的事件，兩派人馬因為在臉書上互嗆，相約談判，雙方一見面就火藥味十足，6個人分開3輛轎車在市區內狂飆、互相追逐，一方拿起制式霰彈槍對著車子猛轟，一方只拿玩具槍回擊，所幸沒有人受傷，警方獲報後，將陳姓男子（24歲）等6人逮捕送辦，檢方偵辦後今（19）依槍砲彈刀械管制條例起訴。

檢、警調查，全案起因於陳姓男子（24歲）見黃姓友綽號「偉哥」的朋友被同學黃男欺負，於是跑到黃男的臉書留言，要求黃男道歉，但黃不爽回嗆，去年10月29日晚間雙方相約到鳳山五甲地區的媽祖港橋「輸贏」，陳找來哥哥和2名友人助陣，黃也邀洪姓友人赴約，雙方一碰面就大小聲，隨即上演街頭飛車追逐。

▲警方將涉嫌飛車開槍的嫌犯逮捕。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

兩派人馬6個人分乘3輛車在五甲地區以時速破百狂飆，過程中，陳男在車內從天窗拿制式霰槍轟擊黃的車子，黃的洪姓友人，也拿玩具槍回擊，最後雙方都沒有人受傷。

警方獲報前往緝捕，剛好遇上黃男派了鄭姓女友和張姓友人重返現場撿拾彈殼，被警方當場逮捕，起出4枚彈殼，警方再循線緝捕其他同夥到案，全案在訊後依殺人未遂、槍砲等罪送辦。

高雄地檢署偵查時，雙方都否認有殺人犯意，檢方認為，黃男和洪姓友人拿的是玩具槍，經鑑定後沒有殺傷力，而陳男等人雖然拿的是制式霰彈槍，但沒有證據證明他們有朝黃男身體或車子部位開槍，因此雙方都不構成殺人未遂罪，偵結後依槍砲等罪起訴。