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美軍F-35墜毀爆炸起火！他目擊嚇：發動機在冒煙　飛行員彈射逃生

▲▼一架F-35在希爾空軍基地墜毀後冒出濃煙。（圖／路透社）

▲美軍一架F-35在希爾空軍基地墜毀爆炸，現場不斷冒出濃濃黑煙。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國空軍一架F-35A「閃電II」戰機19日晚間6點15分結束例行訓練後，返回位在猶他州的希爾空軍基地（Hill Air Force Base）時，意外在跑道北端墜毀並爆炸起火，所幸飛行員及時彈射保住一命，事後被送往當地醫院觀察治療，詳細墜機原因待相關單位調查。

根據美國CNN報導，這架F-35A「閃電II」戰機隸屬第388戰鬥機聯隊，當天在基地附近的空域進行例行訓練，結束後準備返回希爾空軍基地，不料卻意外在基地跑道北端墜毀，戰機撞擊地面時發生爆炸並引發火災，現場不斷竄出火舌與濃濃黑煙，所幸當地消防隊很快就趕到撲滅火勢。

第388戰鬥機聯隊指揮官安德爾（Craig Andrle）說，飛行員在墜機前成功彈射逃生，事後已送當地醫院觀察治療，墜機的原因暫時不明，相關單位正在持續調查中。

安德爾還說，「身為飛行員，我們會把握任何機會，去減輕對地面的任何損害」、「據我所知道的，這位飛行員在彈射前，已用盡全力去避免撞上任何建築或地面上的其他東西」。

▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲當地居民尼爾森表示，他抬頭看到F-35的發動機在不斷冒煙，接著戰機就墜地並爆炸起火。（示意圖／路透社）

當地一位居民菲利普斯（Phillips）表示，他相當喜歡欣賞F-35降落，每天都會等看見F-35降落後，才會回到屋內，「當時我正在庭院修剪草皮，原本以為它會跟之前一樣，但它在接近的時候，似乎失去動力，飛得很低，接著我就看到遠處冒出火光」。

另據KSL報導，居民尼爾森（Mitt Nilson）表示，當時他正在戶外騎腳踏車，忽然聽到天上傳來奇怪的聲音，抬頭就看到一架F-35的發動機在不斷冒煙，接著戰機就墜地並爆炸起火，零件也四處飛散。

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