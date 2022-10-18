快訊／俄羅斯Su-34戰機墜毀爆炸　葉伊斯克居民公寓大火

A Russian military aircraft at the moment it crashed into a residential block in Yeysk, Krasnodar Krai, Russia, earlier this evening. pic.twitter.com/94pBLPFBeJ — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) October 17, 2022

記者柯沛辰／綜合報導

根據俄羅斯通訊社報導，一架俄羅斯Su-34戰機墜毀在本土葉伊斯克市一棟住宅公寓內。目前尚不知戰機內有多少人，但有一名飛行員已經彈射逃生。

報導指出，俄羅斯國防部證實，一架Su-34軍機從南部軍區軍用機場起飛進行飛行訓練，不料在爬升階段墜毀至葉伊斯克市一處公寓中庭內，導致燃油洩漏並起火。據生還飛行員報告，失事原因是其中一台發動機起火。

有目擊者指出，這棟公寓有9層樓，事故發生後，幾乎整棟公寓都著火了。目前消防員和救護車從全市各處趕抵現場，還有直升機前來支援。

俄羅斯緊急情況部表示，墜機後起火面積為2000平方公尺，公寓1至5樓陷入燃燒，目前正在確定該地區的傷亡狀況。

葉伊斯克市是俄羅斯南部、克拉斯諾達爾邊疆區的一個城市，就在俄軍佔領的馬里烏波爾市對面。