美軍1架F-35戰機墜毀基地跑道　飛行員緊急彈射逃生

▲美軍一架F-35戰機墜毀猶他州空軍基地。 （圖／翻攝自洛克希德·馬丁公司）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國空軍一架F-35戰鬥機於當地時間19日在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）附近的一處基地跑道墜毀。根據美軍第388戰鬥機聯隊推特消息，飛行員順利彈射逃生並被送醫，緊急救難人員也已投入現場。

綜合美國CNN、福斯新聞報導，美國空軍第388戰鬥機聯隊（388th Fighter Wing）在推特發文指出，當地時間19日傍晚6時15分左右一架 F-35 A「閃電II」戰鬥機在希爾空軍基地（Hill Air Force Base）跑道的最北方末端墜毀，飛行員已從座位中彈射出來，基地內外的緊急救援人員立即作出反應。

第388戰鬥機聯隊表示，墜機原因尚且不明，將進行相關調查，而飛行員被救起後已經送往當地一家醫療中心接受觀察，另外也呼籲公眾，若有看見或找到任何可能與墜機有關的物品，請和當局聯繫。猶他州州長考克斯（Spencer Cox）表示，政府行政部門持續和希爾空軍基地高層溝通合作，「我們正在為飛行員和緊急人員的安全祈禱，並將繼續監控狀況發展。」

At approximately 6:15 p.m. an F-35 A Lightning II crashed at the north end of Hill Air Force Base runway. On and off base emergency crews responded immediately. — 388th Fighter Wing (@388fw) October 20, 2022

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