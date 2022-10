美軍1架F-35戰機墜毀基地跑道　飛行員緊急彈射逃生

▲美軍一架F-35戰機墜毀猶他州空軍基地。 (圖/翻攝自洛克希德·馬丁公司)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國空軍一架F-35戰鬥機於當地時間19日在猶他州鹽湖城(Salt Lake City)附近的一處基地跑道墜毀。根據美軍第388戰鬥機聯隊推特消息,飛行員順利彈射逃生並被送醫,緊急救難人員也已投入現場。

綜合美國CNN、福斯新聞報導,美國空軍第388戰鬥機聯隊(388th Fighter Wing)在推特發文指出,當地時間19日傍晚6時15分左右一架 F-35 A「閃電II」戰鬥機在希爾空軍基地(Hill Air Force Base)跑道的最北方末端墜毀,飛行員已從座位中彈射出來,基地內外的緊急救援人員立即作出反應。

第388戰鬥機聯隊表示,墜機原因尚且不明,將進行相關調查,而飛行員被救起後已經送往當地一家醫療中心接受觀察,另外也呼籲公眾,若有看見或找到任何可能與墜機有關的物品,請和當局聯繫。猶他州州長考克斯(Spencer Cox)表示,政府行政部門持續和希爾空軍基地高層溝通合作,「我們正在為飛行員和緊急人員的安全祈禱,並將繼續監控狀況發展。」

At approximately 6:15 p.m. an F-35 A Lightning II crashed at the north end of Hill Air Force Base runway. On and off base emergency crews responded immediately.