　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

吃飯,情侶,餵食,兩性,交往。（圖／CFP視覺中國）

▲上榜好情人星座第1名會默默記下另一半愛吃的口味，甜度爆表。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣漸漸變冷，內心渴望著找個好對象抱緊取暖，三不五時有人傳訊息關心著「你吃飽沒，感冒好點沒」，但事與願違，這樣的人好難尋嗎？塔羅牌老師艾菲爾點名「絕對是好情人」的3大星座，第1名上榜的萬事都要做到100分的完美個性，總是替另一半付出，全心投入經營一段愛情，讓人怎能不愛，遇到時千萬別放手。

艾菲爾分享「絕對是好情人3星座」，參考自己的太陽、上升及金星星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3名：金牛座

不是浪漫派，走的是務實路線的金牛座，天生有一副溫柔心腸，總是露出陽光般笑容，無微不至的照顧著另一半及所有家人長輩。已經吃習慣他/她燒的一手好菜，聽習慣吩咐叮嚀，享受慣了付出，根本無法想像兩人會有分開的一天。對情人而言，他/她就是讓人安心的存在，無論在外受了多大的委屈，回到他/她身邊總能恢復平靜，心情天天都是大晴天。

第2名：天蠍座

天蠍座是讓人又愛又頭痛的鬼靈精，他/她過得有點自我、有點小韌性與驕傲，卻讓另一半覺得無比可愛，忍不住縱容他/她繼續任性下去。不過，只要他/她對愛情一旦認真起來，無人能擋，會用各種獨有的方式嬌寵伴侶，雖然有時讓人哭笑不得，不過這種專屬天蠍座情人才能享有的權利，讓人怎能不一直愛著。

第1名：雙魚座

對任何事都要做到100%的完美性格的雙魚座，總是為情人默默付出，只要發現缺少了什麼就會偷偷記下，出門採買就順手補上，這些芝麻綠豆大的小事不用心觀察，是很難發現的。此外，他/她也會記得對方喜歡的口味，某天突然送愛心午餐到面前。對於愛情，他/她始終抱持著童話故事的幻想，希望能像公主王子般被粉紅泡泡包圍，浪漫過著每一天，如此認真經營愛情，怎能不讓人喜歡。

▼如果能遇到願意為你付出的伴侶，要抱緊了。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲擁抱,情侶,愛,戀人,幸福。（圖／翻攝自pixabay）

沒買到會哭！「這款衛生紙」抽10張不用1$　買起來囤抗漲價

抗菌防蟎「超大罐洗衣精」下殺！4入只要399$

一鍵秒消毒～「充電款酒精槍」抗疫必敗！超長續航力夠省力

喝了會飽！無糖無熱量「超夯氣泡水」不喝LOW掉了

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
正妹一字馬秀「希特勒小鬍子」　鄉民神出她本尊
萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機
萬國幫內鬨「3大老命危」！阿國連開21槍道別女兒：要死得有尊
和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自
萬華槍手自轟影片曝光！　遭質疑「自盡怎會連開2槍」
傳台美討論聯合生產武器　美國務院：檢視所有選項

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

今晨15.4℃　把握今明好天氣！週末北台再轉濕涼2區雨勢大

百萬高端戰士注意！開放補打「6QA一次看」　想選這廠牌有限制

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄！鄉民神出她本尊

影／接捧花！婚禮變戰場大亂鬥　正妹廝殺伴郎全看傻

影／兒起床找嘸媽大崩潰！　魔性哭聲「激似蚊子叫」

影／阿公吃飯嗆到嬤沒關心　89歲尪賭氣：以後不給親！

雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

政大生一路人生勝利組！憂鬱告白：好幾次想「消失」在這個世界

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

今晨15.4℃　把握今明好天氣！週末北台再轉濕涼2區雨勢大

百萬高端戰士注意！開放補打「6QA一次看」　想選這廠牌有限制

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄！鄉民神出她本尊

影／接捧花！婚禮變戰場大亂鬥　正妹廝殺伴郎全看傻

影／兒起床找嘸媽大崩潰！　魔性哭聲「激似蚊子叫」

影／阿公吃飯嗆到嬤沒關心　89歲尪賭氣：以後不給親！

雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

政大生一路人生勝利組！憂鬱告白：好幾次想「消失」在這個世界

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

25歲女蛇頭黑化3部曲曝光　拓展「生意」自組人蛇騙摘器官

諧星車禍頭部重創身亡享壽81歲！生前遭妻拋棄…慘住垃圾屋飄臭味

30分鐘開21槍！　萬華居民為「維持房價」報警：請加強巡邏

敷面膜就能保濕？皮膚科醫師揭「5個保養真相」　難怪肌膚好不了

萬華槍手連轟4人自盡　最後留言「怨遭同門出賣」埋殺機

北市進出口公會與奈及利亞FACAN締盟姐妹會　探索西非市場新商機

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇！擊中4人後自盡

6款精品卡夾零錢包推薦！LV放大老花必收　YSL氣質霧面黑價格也超甜

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

雞排妹露點寫真遭翻拍！PO「開車照」提醒網友

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

愛車泡水　全台99%車主2原因拿不到賠償

婚禮接捧花　正妹們用生命搶！　

半夜喉嚨劇痛「卻陰性」！3種原因曝光

阿公嗆到嬤沒關心　賭氣說不給親

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

更多熱門

相關新聞

男友驚喜送花　女友口嫌體正直！

男友驚喜送花　女友口嫌體正直！

各位女孩也常常口嫌體正直嗎？有位男友在情人節這天，從基隆買了一朵花，要送給在台北的女友當驚喜。當女友打開副駕車門時眼睛一亮，接著喊說「你幹嘛～你硬要儀式感喔～」，還忍不住跟旁邊的朋友分享，最後邊拿花束邊罵男友「你很爛欸！」但害羞的臉龐早已出賣了她。

4星座別太火爆！　年底前得低調

4星座別太火爆！　年底前得低調

4種男人會讓女生心碎

4種男人會讓女生心碎

脾氣雖溫和，但原則性很強的3星座

脾氣雖溫和，但原則性很強的3星座

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

關鍵字：

星座運勢占卜艾菲爾雙魚座天蠍座金牛座好情人情侶交往愛情

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！　無力淚崩：想假裝沒事

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

小蠻「真的不要亂紋眉」！

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

租飛機去約會　他遭螺旋槳爆頭亡

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面