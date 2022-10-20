遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」　第1名默默記你愛的口味

▲上榜好情人星座第1名會默默記下另一半愛吃的口味，甜度爆表。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣漸漸變冷，內心渴望著找個好對象抱緊取暖，三不五時有人傳訊息關心著「你吃飽沒，感冒好點沒」，但事與願違，這樣的人好難尋嗎？塔羅牌老師艾菲爾點名「絕對是好情人」的3大星座，第1名上榜的萬事都要做到100分的完美個性，總是替另一半付出，全心投入經營一段愛情，讓人怎能不愛，遇到時千萬別放手。

艾菲爾分享「絕對是好情人3星座」，參考自己的太陽、上升及金星星座：

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第3名：金牛座

不是浪漫派，走的是務實路線的金牛座，天生有一副溫柔心腸，總是露出陽光般笑容，無微不至的照顧著另一半及所有家人長輩。已經吃習慣他/她燒的一手好菜，聽習慣吩咐叮嚀，享受慣了付出，根本無法想像兩人會有分開的一天。對情人而言，他/她就是讓人安心的存在，無論在外受了多大的委屈，回到他/她身邊總能恢復平靜，心情天天都是大晴天。

第2名：天蠍座

天蠍座是讓人又愛又頭痛的鬼靈精，他/她過得有點自我、有點小韌性與驕傲，卻讓另一半覺得無比可愛，忍不住縱容他/她繼續任性下去。不過，只要他/她對愛情一旦認真起來，無人能擋，會用各種獨有的方式嬌寵伴侶，雖然有時讓人哭笑不得，不過這種專屬天蠍座情人才能享有的權利，讓人怎能不一直愛著。

第1名：雙魚座

對任何事都要做到100%的完美性格的雙魚座，總是為情人默默付出，只要發現缺少了什麼就會偷偷記下，出門採買就順手補上，這些芝麻綠豆大的小事不用心觀察，是很難發現的。此外，他/她也會記得對方喜歡的口味，某天突然送愛心午餐到面前。對於愛情，他/她始終抱持著童話故事的幻想，希望能像公主王子般被粉紅泡泡包圍，浪漫過著每一天，如此認真經營愛情，怎能不讓人喜歡。

▼如果能遇到願意為你付出的伴侶，要抱緊了。（示意圖／翻攝自pixabay）

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