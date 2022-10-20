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中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方展開為期7天的「安城專案」打擊犯罪 。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

台北市萬華區19日爆發槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍尋仇，先後射殺同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子、青山宮朝副主委「細漢芋粿」，最後自轟2槍自盡，震驚社會。對此，台北市政府警察局中山分局20日晚間執行「安城專案」，針對轄區治安要點，及不法分子易聚集之營業場所、路段，動員警力強力掃蕩。

中山分局表示，鑑於本市近日連續發生槍擊案件，挑戰公權力及政府執法威信，危害社會安定秩序情況嚴重，台北市政府警察局為維護本市治安，宣示本局打擊黑幫決心，針對黑幫聚合組織、堂口、營業、賴以為生、依附或圍事及易滋事場所與周邊聯外道路，自10月20日至26日（連續7天）規劃執行「安城專案」，實施路（臨）檢及查緝掃蕩作為，強力檢肅黑道及幫派，並宣示政府執法的決心，以靖治安維民心。

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼中山分局指出，將運用優勢警力，針對轄區治安要點，及不法分子易聚集之營業場所、路段，動員警力強力掃蕩。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，9合1大選即將到來，台北市政府警察局中山分局為強化選舉治安維護，除執行多項專案工作外，針對幫派組合圍事或投資依附的行業場所等，強化路（臨）檢攔查等攻勢勤務，嚴防重大治安事件發生，全力防制組織幫派以暴力介入或影響治安及選情，宣示強力執法之決心與態度！以達「淨化選前治安環境」及確保選後社會祥和目標。

據悉，萬華槍擊案發生後，柯文哲20日深夜探視受傷的員警，隨即在臉書發文感謝警方迅速解決危機，也強調「台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。」

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢 。（圖／記者邱中岳翻攝）

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