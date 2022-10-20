萬華槍擊案「感到非常震驚」！蔣萬安主張更新監視器、提升警方設備

記者崔至雲／台北報導

台北市萬華昨（19）日發生槍擊案，邱國隆疑因幫派內鬨問題，先在漢口街開槍打傷2人，接著又到青山宮朝副主委許文旭開火，過程中1員警遭流彈波及，犯嫌最終持槍自轟2槍身亡。對此，台北市國民黨參選人蔣萬安表示，未來當市長一定強力執法，絕不姑息任何重大治安事件的發生，而且全力捍衛市民的生命財產安全。

▲蔣萬安。（圖／記者許靖騏攝）

邱國隆疑似因為不滿過往的案件，和同幫派成員產生嫌隙，先是於晚間7時許，開槍打傷萬國幫大哥「阿弟仔」洪清正與洪姓小弟，接著又再搭計程車到青山宮外開槍打傷副主委許文旭，相關影像也隨時曝光，只見當時許文旭已經中槍倒地，邱國隆還追上前朝其腿部補槍。

蔣萬安今（20）日舉辦「文化城市 台北標誌」文化政策發佈會，會後指出，台北市今年就有十起重大刑事案件，未來當然市長一定是強力執法，而且絕不姑息任何重大治安事件的發生，而且全力捍衛市民的生命財產安全。

▲▼ 青山宮副主委許文旭曾送上「好采頭」祝蔣萬安高票當選。（圖／記者崔至雲攝）

蔣萬安表示，未來要讓台北市的監視器全面更新，也希望能夠讓警方的裝備設施能夠全面提升，此外，快打部隊能夠真正發揮更大的功效；也希望在每一次重大治安事件發生之後，除了檢討精進，不斷累積相關的執法經驗，確保市民的生命安全，這是未來當市長最重要的責任和使命。

昨日槍擊案傷者之一的是青山宮副主委許文旭，記者在蔣萬安後援會辦公室看到許文旭日前送給蔣萬安的菜頭，對此，蔣萬安說，他第一時間聽到，非常震驚，希望受傷的民眾都能得到即時專業的醫療協助，讓傷者能夠好好的修養，真心希望許副主委都能早日康復。

