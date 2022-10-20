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日本課長娶G奶風俗孃！掏空25億置產被扣　百達斐麗鑽錶189萬拍出

▲▼地檢署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲日本課長掏空公款買的精品今日在高雄地檢署拍賣，百達斐麗鸚鵡螺拍出189萬的最高價。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

日本三協株式會社前總務課長中澤祥基，娶了赴日陪酒、擁有傲人G罩杯的台籍妻子呂美智，2人合謀暗槓公款，涉嫌掏空公司25億日圓，狂買名錶、名牌包洗錢，還假離婚先後攜鉅款潛逃台灣。2018年中澤被捕後，資產中遭查扣的81件精品今（20）日上午在高雄地檢署拍賣，其中最受矚目的錶王百達斐麗鸚鵡螺鑽表，從126萬起標，多路人馬搶標，最後由一名鄭姓貴婦以189萬標下，成為全場最高價的標品。

▲▼地檢署拍賣會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲日本課長掏空公款買的精品今日在高雄地檢署拍賣。（圖／記者陳宏瑞攝）

台籍美魔女呂美智擁有傲人G罩杯，20多年前赴日發展時取名叫「千夏」，從事風俗孃工作，作風豪邁的她，也迅速成為店裡紅牌。中澤當時被呂美智迷住後，經常帶她出場，後來兩人結婚，她也教導老公一步步掏空公司，前後涉嫌掏空公司25億日圓。

中澤與呂美智2人後來先辦理離婚，攜鉅款潛逃台灣，並共同將犯罪所得用以購買名牌包包、手錶後轉售二手精品商店洗錢。在離開日本前，中澤還1次盜領公司約5億4950萬日幣（約2億台幣），並在高雄買下2000多萬的豪宅。

▲▼地檢署拍賣會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲拍賣會吸引大批民眾競標。（圖／記者陳宏瑞攝）

2018年，中澤前往移民署繳納1萬元的逾期居留罰金，刑事局研判他很可能要出境逃亡，所以趕緊通知日本被害人來台製作筆錄，並向檢方聲請搜索票，最後包含呂美智、呂女胞妹3嫌依《洗錢防制法》被法院依洗錢罪判刑3年8月至2年8月不等。

其中，夫婦兩人遭沒入的精品多達81件，包含愛馬仕、香奈兒、LV、BV、GUCCI、Prada、LOEWE等名牌包50件，另有勞力士、香奈兒、LV、P.P、A.P、FRANCK MULLER、愛其華等15件名錶，種類多樣，琳瑯滿目，高雄地檢署今日上午在地檢署大門口進行拍賣，吸引近50組買家到場。

▲▼地檢署拍賣 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲各式精品包成為競標熱門商品。（圖／記者陳宏瑞攝）

拍賣開始後，登場的愛馬仕、LV、香奈兒名牌包吸引較多人搶標，反而是多顆勞力士如180萬的白金DayDate、162萬的Daytona、103萬的Sky-Dweller因為標價較高，幾乎都流標。

其中，最受矚目的表王百達斐麗鸚鵡螺5712A鑽錶，起標價126萬元，由於鸚鵡螺在市場上一錶難求，因此吸引多組買家競價，最後以189萬元拍出，由一名鄭姓貴婦買下，而貴婦除了百達斐麗外，還花了82萬元買下LV的陀飛輪腕表，還有水晶、皮包等，估計花了大約300萬元。

鄭姓貴婦低調的表示，她不是二手或當鋪業者，而是作一點小生意，因為今天的拍品都有當鋪公會進行鑑定和鑑價，確定都是真品，所以她才放心買。

當鋪公會理事長蒲志昌表示，鄭姓貴婦買的鸚鵡螺在市場上行情隨便都有2、300萬，就算沒有原廠鑲鑽的保卡證書，用後鑲鑽的價格來算也是買到賺到。

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