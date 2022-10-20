公務員退撫基金前8月虧損397億元　考試院：明年度收益目標4%





▲考試院祕書長劉建忻。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，退撫基金今年在投資市場表現受全球股災影響大虧，累計前八月虧損397億元，收益率負5.52％，經評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後，擬訂明年度基金運用組合與收益目標，依各運用項目的中心配置比例加權平均後，核算出4%為年度基金運用收益目標。

考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏等人20日出席立院報告業務概況及立法計畫，並備質詢。根據公務人員退休撫卹基金管理委員會報告指出，迄今年8月底止，參加人數66萬4000多人，累計繳費數為新台幣1兆4726億3300萬元。另外，截至今年8月，退撫基金資產總額為7392億4200萬元，各運用項目結存金額中，比例最高的3項分別為國內外委託經營佔45.34%；國內外債券佔19.88%；國內外股票佔14.51%。

公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，經評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後，擬訂明年度基金運用組合與收益目標，依各運用項目的中心配置比例加權平均後，核算出4%為年度基金運用收益目標。

對此，基金管理會回應，由於今年通膨壓力加劇，美國聯準會加快貨幣緊縮措施，壓抑全球股市表現，市場並因擔憂經濟衰退及企業獲利下滑，出現大幅修正，預期整體投資環境要等通膨回穩，聯準會放緩升息腳步，市場信心才容易恢復。

至於勞工部分，根據勞動部勞動基金運用局日前公布整體勞動基金，截至今年8月底止，累計規模為新台幣5兆4828億元；今年1至8月收益數為負3204.6億元，收益率負6.20%，8月分單月收益數為負292.2億元，收益率負0.55%。