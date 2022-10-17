最新手機降價榜出爐　這台旗艦機現省9000元

▲Sony Xperia PRO I大降9000元。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信今日宣布統計資料，發現彙整2022年9月門市手機銷售價格，公佈第三季降價手機排名，第三季降價榜總降幅範圍在18%~31%，季降幅約6%~19%不等，3個月內降價金額、累積總降價金額雙冠王又見SONY Xperia Pro I（搭配豪華攝影組）降近萬元最多；然而從降價幅度來看，則是Google Pixel 6 Pro（12G+128G）有逾三成的降幅最多。

受到全球景氣下滑、通膨影響，今年上半年整體手機銷量可說是雪上加霜，從第三季手機降價榜的單機觀察，全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，各家品牌大廠為了搶救業績，在下半年紛紛推出新機搶市，反觀第三季降價榜機型總降幅平均降２成左右，新舊機型交會下，競爭力變得更殘酷，就連平價品牌也得降價加入戰局，形成第三季共10個手機品牌降價大車拚的局面，不過消費者直覺偏向利多，近期要換機的人可得把握。

▲9月手機降價榜出爐。（圖／傑昇通信提供）

第三季手機降價榜席次偏多的，是安卓陣營相機旗艦的SONY，尤其以頂級旗艦機Xperia Pro I連莊，連兩季降價榜亞軍，冠軍則是再搭配豪華攝影組合，傑昇通信分析，上市超過半年的頂級旗艦，依然是攝影玩家的口袋名單，對喜愛攝影、拍影片的人來說，更期待SONY Xperia Pro I降價好入坑，目前搭配豪華攝影組合的價格與Xperia Pro I單機價差4千5，還是很划算；而另一款今年上市的旗艦機Xperia 1 IV也有24%的降幅，加上新的電競特仕版即將在台發布，有機會連動舊機價格持續走低。

傑昇通信指出，第三季降價榜上總降幅超過三成，高達31%的Google Pixel 6 Pro（12G+128G），雖然受新一代Pixel 7系列上市而降價，但Google稍早也證實Pixel 7系列部分新功能，確定會在今年底陸續下放Pixel 6與Pixel 6 Pro使用，包含提升語音清晰度的「清晰通話」、以及「引導入鏡」攝影模式、還有「空間音訊」功能，都可有效加強Pixel 6系列的影音體驗，已經受外媒評鑑拍照及錄影畫質都不在話下的Google Pixel 6 Pro，更新後更是如虎添翼，目前通路免兩萬就能入手。