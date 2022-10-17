男友常忘帶手機！閨蜜一面倒「一定有鬼」　她搜N次包包傻了

▲談戀愛最怕遇到時間管理大師。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

談戀愛最怕遇到時間管理大師，若對方有2台手機，更要千萬注意。一名女網友透露，男友經常忘記手機的存在，詢問姊妹們的意見，大家都覺得一定有鬼，但自己搜了包包很多次，都沒有發現異狀，讓她很困惑，「真的有人不滑手機的嗎？」

原PO在《靠北男友2.0》表示，男友有一台智慧型手機，但卻沒有滑手機的習慣，讓她覺得很可疑，因為男友連上廁所都不會帶他的手機，就連去家裡附近超市買飲料或買吃的，也經常忘記帶上手機，整個行為舉止就像剛接觸智慧型手機的老人，常忘了手機的存在。

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她跟姊妹討論後，大家都不敢相信，一面倒認為男友一定有鬼。姊妹建議，搜一下男友的包包，應該會有2台手機，家裡那台手機應該是應付用的。不過原PO搜了好幾次包包，都沒有找到其他手機，「男友有智慧手機卻沒有滑手機的習慣這樣正常嗎？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「廁所會藏手機啊，電影都這麼演的，打開那個蓄水槽看看」、「沒滑手機妳就說有鬼，滑了手機妳就說只會滑手機不理妳」、「男人好難，做人好難」、「一直滑有鬼，不滑也有鬼，男人怎麼那麼辛苦」。

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