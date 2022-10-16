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買iPhone到超商取貨　錢沒付用搶的！法院輕判原因曝

▲▼iPhone14(右)與iPhone13(左)比較。（圖／記者劉維榛攝）

▲男子貨到府款購買iPhone，趁店員不注意沒付錢就搶走手機 （資料照片／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／南投報導

南投2名男子在網路上訂購iPhone手機，並選擇貨到付款的方式前往超商取貨，趁著店員轉身拿東西的時候，搶走包裹離去。法院認為，2人搶奪罪成立，考量與被害人達成和解，因此分別處有期徒刑6個月及5個月。

判決書指出，張男在2021年7月時，用假名在購物網站訂購價值約34500元的iPhone 11、iPhone 12各1支，約定由貨到付款寄到指定超商，張男前往超商向店員表示想要領取包裹及購買香菸，趁店員轉身拿取香菸時，搶走放置在櫃檯的包裹逃走。

張男食隨之味，不到2個禮拜個時間，又在蝦皮購物網站利用相同方式，訂購iPhone 11、iPhone 11 Pro 共3支，價值約48568元，並夥同吳姓友人合力竊走他人的轎車，作為代步工具前往超商，再次用同樣手法搶走包裹逃離。

被害人向警方報案，警方循線將2人逮捕，2人接受偵訊時皆對犯行坦承不諱，經檢察官提起公訴。

法官認為，2人搶奪犯行部分均坦認不諱，顯有悛悔之意，且已與全數被害人和解，並賠償其等因此所生之損害，相關被害人都已不再追究責任，因此分別張男有期徒刑6個月、吳男有期徒刑5個月，可易科罰金。

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