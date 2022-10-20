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視障嬤吹冷風求助沒人理　暖男秒出手「50公尺走了快10分鐘」

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，19日中午買完便當，發現店家外面站著一名視障阿嬤，頂著冷風向每一位路人求助，但都沒有人伸出援手，他立即上前詢問，得知阿嬤是要到50公尺外的超商，便握著阿嬤的手一起慢慢走過去，短短50公尺走了快10分鐘，抵達超商之後，阿嬤也一直向他道謝。暖心的文章感動不少網友，大家紛紛留言稱讚他有愛心，「你的心溫暖了阿嬤，也給了自己善的力量」。

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲原PO協助視障阿嬤走到50公尺外的超商。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，19日中午買完便當，發現店家外面站著一名視障阿嬤，她呼喊著每一位路人，卻都沒有人肯伸出援手，只好吹著寒冷的風繼續站在原地，「我走了過去主動協助，阿嬤簡單告知我要去哪裡，我就握著她的手，前往50公尺外的超商。」

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原PO說，這段短短50公尺的路走了快10分鐘，過程中他們閒聊了一下，他也一直提醒阿嬤哪裡有斜坡、階梯，或者現在已經走到哪裡了，好不容易抵達超商，阿嬤一直向他道謝，說是「喊了很多聲卻沒人願意幫助」；這件事情也帶給他一些感觸，這才忍不住發文想和大家分享，有些視障朋友可能擔心造成別人的麻煩，所以不敢大聲求助，「各位不妨試著花點時間去協助並了解他們的世界，也是一種不一樣的體驗」。

文章公開之後，網友們紛紛留言大讚原PO很熱心、有愛心，「感謝你熱心助人，好人一生平安」、「謝謝你的愛心，讓世界更美麗」、「你的心溫暖了阿嬤，也給了自己善的力量」。

至於民眾若在路上遇到視障者，並且覺得對方需要幫助時，到底該怎麼做會比較好。台南市永康就業中心表示，這時可以先詢問視障者是否需要幫助，如果需要，可讓視障者牽住幫助者的手肘部位，前進時兩人保持可行動的距離，切記不要拉著、推著視障者走路，或是從視障者後方牽引，當路況改變或是需要先行離開時也要事先告知，避免視障者產生緊張與恐懼的情緒。

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