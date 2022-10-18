老伯賣蟑螂藥！直接吃「證明100%無害」　他心疼買1罐結局神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨在外用餐，跑來一位老阿伯推銷蟑螂藥，甚至現場試吃，強調「100%對人體無害」，眼看對方上了年紀還這麼拚，他便好心買一罐，怎料回家打開後大傻眼，哭笑不得直呼「還能配稀飯。」

網友昨在「爆廢公社公開版」發文提到，「剛剛我在外面吃飯，有個老阿伯來推銷蟑螂藥，還現場吃給我看，說100%對人體無害。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時他心想，對方都上了年紀還那麼辛苦，更直接「以身試藥」來證明，想必是沒什麼生意，「心裡覺得有點捨不得，又有點心疼就跟他買了。」

等到老伯走後，原po不禁好奇，這罐蟑螂藥究竟是什麼味道，況且老伯直接吃也沒事，於是就捏起一小口嘗試，「結果...X是肉鬆，就是吃稀飯那個肉鬆沒錯。」

▲結果這罐是肉鬆。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

結局讓網友們笑倒一片，紛紛回應「讓我猜猜，這個藥的作用是不是讓牠吃飽回家睡覺」、「你不怕是肉鬆裡面加藥嗎」、「你怎麼不猜猜他有沒有先吃解藥」、「我還買過裡面是餅乾的」、「買DM送肉鬆？感覺很不錯」、「天哪也太好笑，重點你也敢吃？阿伯太可愛啦」、「這水很深，年輕人終究是年輕人」。

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合



[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 來自台東「日出頂級鮮蛋」 7道檢驗！360度零死角洗選