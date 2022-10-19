快訊／25歲女蛇頭手機驚見「全拆」術語　活摘器官集團3人遭羈押

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園檢警近日破獲一起人口販運案，分別逮捕25歲林姓女子、27歲蔡姓男子、31歲謝姓男子3名主嫌。起因是警方偵辦另一起詐欺案時，意外在林女手機發現她誘騙被害人赴柬埔寨，還以「全拆」等術語作為暗號，意指可摘除心臟、肝臟、腎臟與眼角膜等人體器官。檢方複訊後，認定涉嫌重大，聲押3人獲准。

中壢警分局日前查獲一起詐欺案，意外在林女手機追出人口販運案件，發現林、蔡、謝3人組成境外人蛇集團，由林女負責尋找器官買家，謝男則負責找俗稱「豬仔」詐騙對象，蔡男與另一王姓男子（由嘉義地檢署偵辦中）負責管理「豬仔」出境事宜。

▲25歲林姓女蛇頭手機藏有犯案細節，成為涉嫌人口販運鐵證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方循手機線索找到黃姓被害人，但黃男飽受驚嚇，不肯多透露內情。經檢察官細心勸說，黃男才鼓起勇氣，吐露謝姓乾弟先前找上自己，佯稱到國外從事行政工作有6至7萬元薪水，又說疫情需做健康檢查，帶他做完肝臟、腎臟和X光檢查，再找人帶他到機場搭機赴柬。

檢警調查，幾名犯嫌前後共取得100萬元暴利，後因買家不願進行器官交易，黃男才倖免於難，並趁隙逃回台灣。不過，幾人為免犯行曝光，仍脅迫黃姓被害人不得供出相關內情。

▲主嫌謝男（右）涉嫌把黃姓乾哥騙去摘器官，到案仍大聲喊冤，遭羈押禁見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署複訊後，依違反人口販運防制法對林、蔡、謝3人起訴，建請法院從重量刑，並聲請羈押。桃園地院19日召開羈押庭後，晚間裁定3人羈押，其中謝男禁止接見。

桃園地院指出，林、蔡2人訊後坦承以詐術騙人出國，涉人口販運、摘取他人器官未遂，此案有被害人陳述、扣案手機對話紀錄、被害人健康檢查紀錄、出入境紀錄可佐證。

不過，謝男否認犯行，加上3人所犯最輕本刑5年以上重罪，有串供、滅證、逃亡之虞，有羈押必要，因此裁定3人羈押，其中謝男禁見。

▼主嫌蔡男，在集團內負責管理「豬仔」出境事宜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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