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黃敏惠「婦女後援會成立大會」　11婦女團體近500婦女到場相挺

▲黃敏惠舉辦婦女後援會成立大會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠舉辦婦女後援會成立大會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長候選人黃敏惠16日舉辦「婦女後援會成立大會」，由黃敏惠親自授旗。現場共11個婦女團體近500多名婦女團隊代表及支持者參與，而國民黨組織發展委員會主委許宇甄、組發會婦女部主任林麗蟬也到場站台支持，預祝黃敏惠高票連任。

▲黃敏惠舉辦婦女後援會成立大會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

許宇甄表示，這幾年嘉義市的進步有目共睹，黃敏惠絕對是嘉義市第一位五星市長。「會這麼關心婦女議題的，就只有我們的勇媽市長。」許宇甄也說，女性市長會比別人多一份細膩，黃敏惠有柔和外表但鋼鐵般的意志，只要對市民、對姊妹們好的，再困難她都會去完成，許宇甄也拜託在場各位，11月26日能讓黃敏惠高票當選。

▲黃敏惠舉辦婦女後援會成立大會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，嘉義市好不容易在今年拿到五星首長獎，這樣的榮耀是屬所有嘉義市民的。為了這個「嘉」，自己勇敢再站出來，從四年前不被看好，到現在用團結的力量告訴大家，嘉義一定會更好。

她另外指出，鐵路高架化，嘉義市潛藏負債48億，市府至今已付款11億，當初地下化改高架化中央全額負擔的承諾一定要討，輕軌一再爭取至今沒有下落，也對嘉義縣市都不公平。

「一樣是嘉義人怎麼差這麼多！」黃敏惠說，中央在嘉義市的園區根本不被重視，文化創意園區在市府團隊每個月辦開嘉市集後才又再現人潮，而包括博愛路的嘉義產業創新園區及嘉義舊監也被中央閒置著。她甚至提到，殯葬管理所外環道路，嘉義縣不用負擔，嘉義市卻需負擔7500萬。黃敏惠說，請中央重視，也請外界不要再拿這些說三道四。

黃敏惠呼籲，11月26日請各位勇媽、勇士站出來，用選票讓中央看到嘉義市的能量，看到市民的態度。她說：「嘉義要不斷的超越自己，要成為台灣新都心，我們的夢就是要讓嘉義市不斷發展。」


婦女後援會成立大會現場，由黃敏惠親自授旗給大會，並由嘉義市婦工後援會會長張麗卿代表受旗。與會來賓包含競選總部顧問團總團長江義雄、競選總部後援會總會長黃國芳、嘉義市黨部主委蔡明顯、黃國嘉黨部主委國恕強，以及國民黨籍議員及參選人等都列席見證大會成立。

而台下則有滿場的各界女力支持者揮舞旗幟，預祝黃敏惠高票連任。共有來自嘉義市婦工後援會、嘉義市婦女會後援會、嘉義市青溪婦女協會後援會、嘉義市新知婦女聯誼會後援會、嘉義市女事業家後援會、中區媽媽聯誼會後援會、西區媽媽聯誼會後援會、洪麗雲老師舞蹈團後援會、嘉義市新移民女性關懷協會後援會、嘉義市傳統文化與技藝協會後援會、嘉義市工商婦女後援會等11個婦女團體到場替黃敏惠加油吶喊。

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