曾當14年老師！　黃敏惠「幼教後援會」授旗成立

▲▼ 凝聚幼教暖心力量 ，黃敏惠成立勇媽幼教後援會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨籍嘉義市長黃敏惠曾當過14年老師，她於19日晚上成立「勇媽幼教後援會」，黃敏惠表示，她上任後近4年公共化幼兒園已增設31班，希望能減輕家長負擔。

「優化幼兒教育是我念茲在茲的事，我們也不斷擴增平價教保服務供應量。」黃敏惠指出，從擔任市長至今，公共化幼兒園共增設31班，在精忠及民族附幼新建專屬幼兒學習空間的嶄新幼兒園園舍，增加準公共幼兒園數至29園。

黃敏惠也提到，這學期嘉義市又新設4間職場互助式教保中心，總計可提供6,699名平價教保服務的供應量，已可滿足88.6%設籍本市幼生就讀，目的就是希望能減輕家長負擔，讓年輕父母放心生，安心養，幼生都能來嘉就讀。

「我們讓教師安心教學，幼生也放心學。」除了提供多元平價教保服務外，嘉義市也積極爭取完善教師權益，精進教保服務人員幼教專業素養。黃敏惠說，平價優質與安心託付的教保環境，讓幼生從小就能健康學習成長，發展健全人格。她也提到，市府今年10月辦理首屆幼兒園運動會，就是期待打造幼兒從小的「運動員素養」，讓所有孩子都能培養成為有活力展才能、允文允武的幸福寶貝。

黃敏惠說，幼兒教育更是形塑未來孩子品格、知識、生活態度最重要的階段。黃敏惠也在感謝在場所有幼教老師，願意燃燒自己，將光與溫暖投注在每個孩子身上。她也不忘感謝嘉義市幼兒教育學會、幼兒教育總會、文教總會等各界及各位幼教夥伴們，盡心盡力的提供各項教保服務與建言，共同為學前教育環境而努力。另外，黃敏惠也盛情邀請大家，在10月29日18時30分，至嘉義市文化公園參加競選總部成立大會，共襄盛舉。