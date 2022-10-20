台灣人壽TeamWalk APP「走拉松」　打造健康職場

▲台灣人壽TeamWalk遊戲化設計，讓運動變得更有趣，員工還能直接在線上查詢團險內容、或是聯繫專人線上服務。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

上班族工作忙碌想運動卻沒動力，不過根據國外研究顯示，揪身邊的人一起行動讓你更想動起來，台灣人壽推出「健康企業大賞」活動，邀請企業揪團來挑戰，還能賺獎金。

多多走路不只有益健康，現在還能賺獎金，台灣人壽推出「健康企業大賞」活動，邀請企業揪團來挑戰，尋找企業走神。

▲民眾每天通勤上下班，藉由走路達成一點運動的效益。（圖／記者鄭遠龍攝）

富美家員工表示，「競賽期間會忍不住去看一看，自己團隊第幾名，如果和其他團隊差個2000步、3000步，就會特別跟自己的隊員講要趕快再多走一點，別被超越。」另外一位富美家員工提到，「TeamWalk APP會提醒，每天走路的步數還差幾步，最低每天希望可以再走7500步左右，所以無時無刻，就會看一下今天走了幾步，還有同事因為參加這個活動

瘦了快10公斤。」

富美家鼓勵員工踴躍參與活動，更在這次競賽中，榮獲最佳健康企業第一名殊榮，同事組隊動起來，不只讓運動變得更有趣，同時也增進員工彼此間的交流。

▲▼台灣人壽TeamWalk APP，記錄個人每天走路的步數。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣富美家董事總經理任祖植表示，「公司本身就有一些活動，例如瑜伽、戶外登山，可是疫情關係就是有些的就停止了，這次TeamWalk的活動其實滿多元的，讓參加的團隊能夠一起相約活動，公司非常重視員工健康，藉由這一次企業的競爭，也能夠凝聚這個團隊的向心力，對員工跟企業都是雙贏。」

富美家著重企業重視健康管理，與台壽推出TeamWalk不謀而合，雙方合作形成三贏結果，台灣人壽企保部部長林國雄表示，「TeamWalk APP是發展出來團險的新模式，那透過遊戲化平台，打破保戶與團險的距離，並以遊戲化獎勵與群體競賽體驗，一方面促進員工健康，從而降低理賠、創造利潤和讓利的空間，一方面也降低企業團險成本，達成投保企業、員工與保險公司的三贏局面。」

▲台灣人壽企保部部長林國雄表示表示，藉由「走拉松」競賽活動，邀企業一同響應ESG。（圖／記者鄭遠龍攝）

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