妻做月子要籌兒奶粉錢！25歲雙寶爸賣槍+6發子彈　超商前落網

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局日前接獲情報，指稱台中地區有名綽號「小莊」男子擁槍自重，會向不特定人兜售槍枝。警方掌握線索後，日前在台中市潭子區連鎖超商前，伺機將人逮捕。25歲莊男落網後，可憐兮兮向警表示「1個小孩剛出生是為了奶粉錢，老婆坐月子」故將友人4、5年前寄放的槍以15萬賣掉。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

▲25歲莊姓男子因孩子甫出生需要奶粉錢，鋌而走險販賣槍枝，北市士林警分局日前見時機成熟將人逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警分局經確認情資來源可靠後，與信義分局組成專案小組共同偵辦，經蒐證後發現綽號「小莊」男子涉嫌，莊嫌為躲避警方查緝，除交易地點不斷更換，對於購買槍枝者身分，更是嚴加過濾，行徑極為小心、謹慎。

警方掌握行動後，本月17日凌晨1時許跟監至台中潭子區崇德路某家連鎖超商，見時機成熟並配合當地警方將莊姓犯嫌查緝到案，當場查獲改造手槍1把（含彈匣2枚）、子彈6發等證物。

▼莊嫌為了妻兒鋌而走險賣槍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

25歲莊嫌身形瘦小，落網後稱，育有1名2歲及1名剛出生小孩，平時小孩都是老婆在顧，但老婆坐月子需要錢，加上2名孩子需要奶粉錢，因此鋌而走險，將老朋友寄放的一把克拉克改造手槍及6顆子彈以15萬想賣掉，讓妻兒可以日子好過些。警方訊問後，仍依違反槍炮彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，111年地方公職人員選舉將屆，選舉活動已漸進入高峰階段，士林分局對於維護治安工作絕不懈怠，針對不法份子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸。槍枝之危害，嚴重影響民眾生命、身體及財產安全，「打擊犯罪、檢肅槍枝」是目前工作重點，士林警將賡續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心，以淨化選前治安。