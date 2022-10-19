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台7線陸續搶通　桃園搜救隊接駁明池山莊189遊客下山

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，其中宜蘭明池山莊有逾300名遊客受困，公路總局今天上午搶通後，桃園搜救隊伍將陸續上山接駁受困遊客下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，其中宜蘭明池山莊有逾300名遊客受困，公路總局今天上午搶通後，桃園搜救隊伍將陸續上山接駁受困遊客下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

日前豪大雨造成台7線桃園大溪與復興區多處坍方，大批遊客受困於宜蘭明池山莊，包括公路總局等相關單位於今（19）日陸續搶通道路，包括公路總局、宜蘭縣消防局、桃園市消防救難隊伍等單位組成搜救隊，陸續將受困民眾接駁，大溪警方與搜救隊伍預計要救出189名受困旅客至下巴陵停車場，再轉搭遊覽車返家。

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，公路總局今天上午搶通道路後，桃園搜救隊伍將陸續前往宜蘭明池山莊接駁受困遊客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，公路總局今天上午搶通道路後，桃園搜救隊伍將陸續前往宜蘭明池山莊接駁受困遊客。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

大溪警分局指出，這次豪大雨造成台7線49.8K與86K處大規模坍方，造成北橫公路交通為之中斷，共計有302名民眾受受困於宜蘭明池山莊，公路總局連日搶通道路，今天上午9時30分搜救隊伍於復興區下巴陵停車場集結，大溪警方派遣3車4人前往支援協助交管與各項聯絡協調事宜，搜救隊伍包括公路總局（山水車隊9車10人)、宜蘭縣消防局（4車8人)、桃園市消防救難團體（14車29人）等4組。

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，圖為坍方部分山區道路。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，圖為坍方部分山區道路。

今天上午10時50分道路搶通後，搜救隊伍陸續前進明池山莊將受困遊客救出，預計桃園救難隊伍將189名遊客以接駁方式運送至至下巴陵停車場，再轉乘遊覽車下山返家。

▲日前豪大雨造成台7線多處坍方，宜蘭明池山莊有逾300名遊客受困，公路總局今天上午搶通後，遊覽車以在下巴陵停車場待命中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方表示，台7線因豪大雨造成多處坍方易生落石，請民眾行經時要多加留意，有關道路最新管制情形民眾可洽詢復興工務段或大溪分局，電話:(03)388-3851洽詢。

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