女遭盤查被揪出通緝身分痛哭　丈夫趕來安撫...竟也是通緝犯！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子昨（18）日下午在國際路打掃路面時，被桃園警方盤查身分，查出李女因詐欺案遭通緝中，李女當場痛哭失聲，辯稱缺錢才將帳戶借給詐騙集團使用，沒想到竟被扯入詐欺案被通緝；警方找來李女的蔡姓丈夫到場安撫，未料蔡男竟然也是詐欺通緝犯，2人雙雙被帶回警方偵訊，依詐欺通緝罪嫌押解歸案。

▲桃園警分局員警昨（18）日在桃園區國際路盤查1名女子，竟是詐欺通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲女子被盤查後不斷痛哭。

桃園警分局埔子派出所警員黃冠穎、賴煒忠昨天下午3時許巡邏經過桃園區國際路，發現打掃清潔中的45歲李姓女子刻意避開員警視線，員警直覺有異下場盤查，當場查出李女因詐欺案被金門地檢署發布通緝中。

李女被員警查獲通緝身分後當場失聲痛哭，辯稱與丈夫因缺錢，才提供帳戶給詐騙集團使用，未料沒賺到一毛錢，竟被捲入詐欺案還遭通緝，她們真的很委屈；因李女不斷痛哭，員警打電話給其39歲的蔡姓丈夫到場安撫，未料員警又發現，蔡男也因詐欺案被金門地檢署通緝中，夫妻倆飛來台灣仍舊難逃法網，偵訊後依詐欺案押解歸案。

桃園警方呼籲，民眾切勿輕信詐騙集團話術，提供銀行帳戶供其使用淪為詐騙共犯，恐將受到法律追溯身陷牢獄之災，根本得不償失。

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