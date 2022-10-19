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音樂師棒鼓凌虐！國小生患PTSD「1天暈倒20次」　遭重判4年半

▲台北某國小學生，長期遭音樂老師虐待，導致罹患創傷後壓力症，甚至常在教室中昏倒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北某國小學生長期遭音樂老師虐待，導致罹患創傷後壓力症候群，甚至常在教室中昏倒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

劉老師為北部某國小的音樂老師，不滿學生阿正（化名）照顧自己兒子有疏失，竟以鼓棒毆打，摑掌、爆粗口等方式虐待他，長達1年多。導致阿正罹患創傷後壓力症候群（簡稱PTSD），常在教室突然昏倒，一天多達10到20次。台北地院近日審結，依妨害幼童發育罪，判劉師有期徒刑4年6月。

阿正就讀於北部某國小，案發當時5年級，劉老師為他班上音樂、聽覺藝術課的老師，與他父母互動良好，他也曾參加劉老師指導的音樂合奏團，跟劉老師很熟，因此當劉老師兒子剛上小學一年級時，劉就請阿正在校內照顧劉童作息，但阿正對此心不甘情不願。

阿正在2018年9月到10月底左右幫忙照顧劉童，之後就沒有照顧，還設法避免與劉老師見面，後來還跟劉老師起爭執，遭對方指著鼻子破口大罵，「照顧我兒子都是你的責任，你知道劉童有多麻煩嗎？你實在是太不應該了，我對你太失望了」。

劉老師對阿正非常不滿，在長達1年多得時間裡，於放學後或音樂課下課時，把阿正單獨留下，徒手或以鼓棒等方式，毆打他的頭、臉、耳光、後腦杓、太陽穴、小腿前脛骨、生殖器、鼻樑等處，並揪著領子恐嚇他不得向父母或他人透露，還曾爆粗口辱罵「你爸是笨蛋，你媽是傻瓜，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」。

阿正五年級時的班導師作證表示，阿正在2019年4月中陸續出現頭痛、頭暈、肚子痛的症狀，頻繁請假，於是他建議阿正爸爸帶他去醫院檢查。同年9月1日至10月5日左右，阿正上課時會在教室裡突然昏倒，一節課有時1次、有時3次，一整天大約有10到20次，阿正昏倒後通常要10到20分鐘才會醒來。

同年10月底、11月初，班導師在輔導教室內親眼看到阿正跌坐地上，身體抽搐，嘴巴唸「我不敢了，對不起劉老師，對不起我不敢了，我會好好照顧劉童」，接著開始用手打自己的臉，之後還用雙手握住生殖器，放聲尖叫。

阿正父母擔心阿正的心理狀況，把他帶到台大醫院診治，醫師確診他患有創傷後壓力症候群，父母在釐清事件始末後，對劉老師提告。

劉老師供稱，起訴書記載的事情他都沒有做，他被阿正構陷，「如果小孩子說謊不叫構陷，難道是在讚美我嗎？」他覺得自己很委屈、很無辜。

法官認為，劉老師憑藉教師權威，利用阿正年紀尚輕無從抵抗，竟對其凌虐長達1年多，導致阿正身心嚴重受創，還罹患創傷後壓力症候群，劉老師法院審理期間，不僅矢口否認犯行，仍以「定時炸彈」、「構陷」等負面用語描述阿正，態度惡劣，因此依妨害幼童發育罪，判處劉老師有期徒刑4年6月，仍可上訴。

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