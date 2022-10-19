不想養女友小孩！恐怖木匠「9根釘子穿頭骨」殺3歲女童　法院判死

▲越南河內30歲男子殺害女友的3歲女兒，X光掃描發現女童頭骨內嵌入9根釘子。（圖／翻攝自YouTube、推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

越南河內一名30歲男性木匠自2021年9月開始，至少4度對女友的3歲女兒進行恐怖虐待，最後一次致命事件發生今年在1月，他將9根鐵釘刺入女童頭骨，深度達到大腦組織，導致女童不治身亡，而犯案動機只是因為「不想撫養她」。據報導，男子近日已遭法院判處死刑。

▲女童多次遭生母的男友嚴重傷害，甚至以釘子作為虐待工具。

根據《越南快報》、《每日郵報》等報導，30歲木匠阮忠玄（Nguyen Trung Huyen，暫譯）自2021年9月與27歲女友阮詩練（Nguyen Thi Luyen，暫譯）同居以來，多次設法殺害女友和前夫所生的3歲女兒，暴力毆打、強力膠塞鼻、農藥毒殺、強迫吞食螺絲等暴行，導致孩子多次送醫治療。

2022年1月17日，阮忠玄因為女童沒有回答他的問題而暴怒，先是多次搧她耳光並用鐵釘加以「折磨」，隨後女童因頭暈、站立困難被送至急診室，醫院為她進行X光和電腦斷層（CT）掃描後發現，女童頭骨竟然遭到9根釘子刺穿，而且深達大腦組織。女童在昏迷2個月後於3月12日不治身亡。

阮忠玄供稱，女友的孩子「影響了他的生活」，所以他才會虐待、折磨女童，因為這樣他「就不用撫養她」了。阮忠玄13日遭河內人民法院判處一項故意傷害4年有期徒刑與一項謀殺罪死刑，合併為死刑，目前尚不清楚行刑日期或被告是否會上訴。

另外，女童生母因涉案證據不足並未被檢方起訴。前夫一家對此相當不滿，認為阮詩練也參與了謀殺，因為當阮女被問到女兒被餵食含農藥飲料時，她先是回答稱「食物中毒」，又改口說「她什麼都沒喝，我什麼都不知道」，對於女兒是在哪裡被迫吞螺絲也出現前後說詞不一的情況。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》