小孩作業曝光「爸爸下體尺寸」！媽一看羞爆　網笑：被出賣了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫libreshot）

記者朱祖儀／綜合報導

學校老師出作業測試學生的能力，不過有時候小孩子的童言童語，總讓大人忍不住捏把冷汗。近來一名媽媽看到孩子的作業，發現裡面有一題要把2個句子用連接詞合併起來，不過孩子卻會錯意，不小心說出爸爸的「尺寸」，讓她看了哭笑不得。網友看到後紛紛笑說「是媽媽教的嗎？」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，看到孩子的國語作業其中一題，要把2個句子用「卻」合併起來。一旁也寫著2句範例「哥哥長得很高大」、「哥哥力氣很小」，如果想要得分，應該要寫成「哥哥長得很高大，力氣卻很小」。

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但孩子似乎看錯題目，並非將題目給的2個句子連接起來，而是直接開始照樣造句。只見一旁空格中，寫了「爸爸力ㄌㄧㄤˋ（量）很大」、「爸爸ㄋㄧㄠˇㄋㄧㄠˇ很小」。讓原PO看了哭笑不得，表示「寫作業意外曝光爸爸的小秘密，爸爸快躲起來」。

▲孩子作業意外曝光爸爸的尺寸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片曝光後隨即吸引超過1.5千人點讚，網友紛紛笑說「這小孩還在嗎」、「媽媽有使用說明書」、「爸爸被小孩出賣了」、「小歸小，能把你生出來就可以了」、「爸爸的秘密被兒子告訴老師了」、「只有媽媽可以讓鳥鳥長大」、「悲劇了，爸爸最不願曝光的事，全世界都知道了」、「你都出生了，爸爸有一定的長處」、「班親會就決定無限期派媽媽出席」、「也會遺傳到兒子身上」。