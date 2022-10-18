快訊／大溪豆干節有辣妹SM熱舞　市府緊急道歉：會更嚴謹檢核

▲桃園「大溪豆干節」本月15日熱鬧登場，市長鄭文燦與國民黨市長候選人張善政等來賓都出席開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪豆干節於本月15、16日熱鬧登場，其中有找來知名DJ現場表演，還找來十餘位辣妹尬舞帶動氣氛，但部分不雅動作引發市議員詹江村昨天將影片PO上臉書，質疑讓不少家長小孩看得臉紅心跳；市府觀旅局今（18）日緊急澄清致歉，強調未來辦理活動將以更嚴謹檢核各項演出設計內容。

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為推廣桃園在地美食與特色，市府今年舉辦的大溪豆干節使，首度推出「小小豆干大使」選拔與新潮與傳統碰撞的「豆干派對」，吸引大批市民到場參與，另外於16日還有浪漫的「溪咖啡館」豆食下午茶與匯集美食、好物的「豆陣市集」等活動，讓不少市民與遊客心動趕往參與。

未料，桃園市議員詹江村昨天在臉書粉專上傳影片，批評大溪豆干節怎麼像是酒店週年慶？十餘位川穿著清涼辣妹一字排開在舞台上熱舞，台下不少市民帶著小孩見狀看得臉紅心跳，詹江村質疑市長鄭文燦這是確定這是大溪豆干節嗎？不少網友也紛紛留言「藝術跟情色一線之隔」、「不好吧，有小朋友呢？」

▲桃園「大溪豆干節」本月15日熱鬧登場，電音三太子與小朋友現場表演炒熱氣氛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府觀旅局今天指出，大溪豆干節已成立8年，早期都由桃園市豆腐商業同業公會舉行，自2015年起由官方擴大籌辦，每屆都為大溪豆干創造新話題，包括「豆干觀光大使」、「百人大豆腐」、「豆干大春捲」、「台日豆食產業MOU簽訂」、「桃竹苗百年產業行銷」到去年的「豆夜祭」，已打響大溪豆干名號。

對於詹江村議員在臉書PO文後，市府觀旅局今天第一時間立即回應，2022大溪豆干節原意為帶動夜間觀光規劃「豆干派對」活動，現場邀請知名DJ表演，為炒熱氣氛亦邀請舞者尬舞帶動，惟因現場互動熱烈，舞者在衣著與舞蹈動作較為大膽，因此造成民眾觀感不佳，特此致上歉意。

觀旅局強調，主辦單位察覺後即除令立即調整外，亦對引起之觀感爭議致上歉意，未來在辦理各項活動規劃將以更嚴謹態度檢核各項演出設計內容，以帶給民眾更完善的活動體驗。

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