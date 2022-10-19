台灣形象展初登美國首府　工藝中心「Green Talk」展區體驗人氣旺

▲「台灣形象展」首次遠赴美國華盛頓特區舉辦，包含工藝中心策畫的台灣工藝形象展區。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會統籌規劃的「台灣形象展」，首次在今年國慶日後挺進美國舉辦，展現台灣從科技、醫療、生態、文化到藝術等不同領域的豐沛生命力；其中的台灣工藝與設計展區由國立台灣工藝研究發展中心策辦，以「Green Talk」為核心思維和精湛的工藝作品，演繹出自然、循環、平衡與寬容的綠工藝精神和台灣工藝的人文之美。

該特展於美國華盛頓時間10月12日在隆納．雷根貿易中心（Ronald Reagan Building and International Trade Center）開幕，至14日間為期3天，展出內容包括5G智慧城市、智慧車輛、智慧醫療、台灣精品、元宇宙、觀光文化與美食、海洋生態旅遊及台灣工藝與設計等8大主題。

工藝中心指出，台灣工藝與設計展區從「Green Talk」衍伸至整體展場規劃與物件選件，以自然選材表現綠工藝的意義，透過空間情境式的起伏鋪排、高低交疊，科技與跨媒材結合的作品與取材自台灣國產材反饋碳權價值的作品，在空間中產生相互串場與對話，呼應著臺灣不同海拔間的自然及人文風情，以及自然與科技並存的兼容議題，傳遞著台灣在文化底蘊裡最大的寬容與融合，讓工藝回歸為人人所用的本質，讓所有人都能有適合自己的工藝。

除了靜態展覽外，工藝中心也在開幕當日安排工藝手作體驗活動：包含周靜怡名為「圓滿」的木藝袖珍花器體驗，及陳瓊茹設計研製的台灣造型陶片飾品共創體驗，並由工藝家親身示範、悉心指導，讓來賓感受到台灣細緻的職人工藝與溫暖人情，也成為會場中的亮點，吸引大批觀展者排隊參與。