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北市數位實中臥虎藏龍　整座城市都是校園「學測考科變選修」

▲台北市數位實驗實中首屆招生，班上臥虎藏龍，不少學生有特殊專長。（圖／台北市數位實驗高中提供）

▲台北市數位實驗實中首屆招生，班上臥虎藏龍，不少學生有特殊專長。（圖／台北市數位實驗高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年首度招生的台北市數位實驗高中，是全國第一所以線上教學為主軸公辦公營實驗學校，新學期共招收了來自北北基41名、透過特殊選才與申請入學兩管道錄取的新生，有人是體操選手、網球高手、服裝設計師，還有學生擅長二胡和空拍機，而且每個學生都有自己的「專屬課表」，不需到校上課，只要在家「按表操課」。

數位實中教務主任潘玳玉表示，不少透過特殊選才管道錄取的新生，個個學有專長，有學生是國家級的體操選手，每週固定要到高雄左營受訓；有學生擅長網球、民俗體育；有學生擅長拉二胡、操作空拍機，還有學生是服裝設計高手，如果辦一場班級才藝競賽，肯定很精彩。

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數位實驗高中有別於以學科、成績導向的普通高中，強調學生的自主學習、發展個人的天賦跟潛能，採取線上、實體混成教學，學生不一定要到校上課，也可以在家、博物館、展覽表演會場、企業研習活動等地上課，強調整座城市都是校園。

潘玳玉說，每位學生都有個人化課表，像是擁有服裝設計專長的學生，可以自行在業界找適合的業師，或到大學修課，只要經過學習輔導老師同意，就能自訂課表，滿足這些特殊專長的學生，在一般高中所無法滿足的課程規劃。

「大學學測的考科，在數位實中變成選修」，潘玳玉說，數位實中每學期只有5門必修課共8個學分，其餘22至24個學分開放學生自由選修，像是大學學測必考的國文、英文、數學等學科，都成了修選，就是要讓學生自己當學習的主人，升學不是唯一選項。

首屆數位實中學校基地設在台北市弘道國中，因應線上教學需求，教室有別於傳統課桌椅型教師，而是採圓形座位設計，還規劃數間直播室、攝影棚，開學一個多月，校方和學生都還在「實驗階段」，未來要不要有校服、校歌等，仍有待師生討論。

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