108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

▲中崙高中學生李怡青表示最喜歡108課綱中「自主學習」的部分，加上善用網路資源，讓她有更多時間鑽研自己的興趣，也找到未來方向。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

舊課綱學測甫落幕，適用108新課綱的高二學生正準備邁入考生生活。相較於過去被考試、分數追趕的填鴨式教育，108課綱又被稱作「新世代教育轉捩點」，強調自主、互動、共好，並將「素養」納入教育一環，更讓高中生可依照自己的興趣選修課程，還有彈性學習時間。除了推動新課綱，台灣教育部與各地方政府教育局也陸續推出線上學習的輔助工具，例如「臺北酷課雲」就整合多項雲端教學資源，讓台北市學生即便在家也能透過網路學習，而亞洲自學科技品牌Snapask時課問更提供全方位的學習資源，讓學生能掌握自己的學習步調並隨時取得所需的資源。

就讀中崙高中高二的李怡青，是108課綱的首屆學生，面對學習環境的變動，她表示自己最喜歡新課綱中「自主學習」的規劃，兩節課的空堂時間，雖然時間稍有不足，但可以鑽研自己的興趣，加上網路資源、數位工具的輔助，讓她對未來有了更明確的方向。面對108課綱，看起來適應地相當良好的怡青其實也曾經歷過一段摸索期，就讀文組的她，一開始只知道自己對英文有興趣，透過跟老師、爸媽討論的過程才確立未來想從商的目標，加上自己喜歡異國文化，因此在多元選修上選擇了英文口說等課程。

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對於自己不了解的事物，怡青除了上網搜尋相關資訊外，也會透過 3C 產品強化對學習的幫助。她分享：「運用網路資源在學習上很方便，例如選修課的時候老師會提供一些自學網站，我們不用一直帶著筆電，用手機也能學習。但如果只是滑手機，不是學習用途的話，就要自己衡量使用時間。」

▲除學科外，有很多資訊必須自己使用不同管道獲取，能用手機、平板即時學習，對怡青來說相當方便。

「怡青其實非常自律，」怡青媽媽笑著說。確實，自主學習講求的不僅是學生自動自發，更重要的是自律，在新世代的教育模式轉變之下，需要花更多時間陪伴，怡青媽媽卻不會因此感到壓力。她特別分享自己的教育方針：「從小就一直陪伴孩子學習，有任何問題也都會討論，若沒有結果，就建議去學校找老師或是鼓勵她使用網路資源輔助學習，而非直接給出答案。」對比舊時觀念，過去也曾偏好讓孩子接觸書籍而非網路的怡青媽媽表示，現在的課程從國小就需要使用電腦，勢必要讓孩子學習使用網路，家長則配合從旁引導，怡青媽媽強調：「在自主學習這一塊，學校不一定能給到充足的資源，孩子當然也需要透過數位工具或是家長、專業人士等協助。」

108課綱將學習的主導權交還給孩子，父母應從親子關係的建立、生涯探索等過程，讓孩子從「他律」走向「自律」。在找到興趣之餘，學習分配時間、掌握不同學習管道也是自主學習的要點，怡青面對截然不同的學習方式，她也將自己的經驗給學弟妹：「如果已經有方向的話，就去更深入的了解，但如果還沒有確定的話，可以利用寒暑假多參加營隊、跟老師討論，或是看看不同領域的人過著什麼樣的生活。」

▲Snapask時課問推出「家長專區」，協助父母親在新的時代一起引導孩子成長。（圖／翻攝自Snapask時課問官網）

怡青媽媽也指出：「現在的課綱讓孩子在升高二時就必須面臨決定未來志向的考驗，其實對孩子來說相當困難也很辛苦。」因此，如何幫助孩子更有效率地解決學習上的問題、找到未來的方向，也是新世代教育模式下家長們共同的課題，而亞洲自學科技知名品牌Snapask時課問正好能為家長提供解方，其提供「簡單問、快速答」的服務，讓學生只要打開App就可以在30秒內找到線上家教釐清觀念與解題，希望藉由良好的學習回饋，培養出學生主動發問的習慣，並有效提升學習動機與效率。

在線上家教師資認證上，Snapask時課問的線上家教師資認證，不只定期追蹤教學狀況，也會透過師生對話紀錄、答題時間、學生回饋等篩選老師資格。另外，也在「Snapask學習專欄」提供免費的學科概念影片、讀書方法分享等學習資源，更針對父母推出「家長專區」、「108課綱」專欄，協助父母親在新的時代一起引導孩子成長。

▲Snapask時課問App讓學生只要拍照上傳，就能找到線上家教釐清觀念與解題，協助學生培養提問習慣並提升學習效率。（圖／Snapask時課問提供）

邁入全新的學習型態，兼顧多元學習和必修課程是一大關鍵，Snapask時課問幕僚長蘇詩涵建議，學生應善用數位自學工具提升學習效率，如Snapask時課問提供的即時問答服務和各科攻略等短影片，把握專注力、改善過去長時間、大單位的教學過程，對於適用108課綱卻尚在摸索自己興趣的學生，Snapask時課問也攜手金鐘教授李明璁開設「不完美科系選擇學」，幫助學生探索自己的熱情與興趣，並打造最合適的選系計畫。

新時代的教育邁入轉捩點，除了培養自動自發的學習習慣，善用網路資源、數位工具等促進學習效率也是一大重點，家長的陪伴亦是孩子不可或缺的支柱，替孩子找到合適的輔助資源，更是助他們事半功倍。