　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

▲▼柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林振民攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立法院黨團今（18日）上午召開「審計部揭露高端缺失」記者會，批評民進黨台北市長參選人陳時中甩鍋卸責，對此，民進黨團今召開記者會批評，民眾黨團記者會毫無新意，沒有任何新的發現，只有更多政治指控，只為轉移台北市長柯文哲這兩天災情處理不當，所以民眾黨團必須圍陳救柯、轉移焦點，試圖甩鍋卸責。

民眾黨立委邱臣遠在上午記者會指出，陳時中雖然道歉了，卻仍辯解「打疫苗不是為了出國」，刻意迴避問題的核心是「花費數億納稅錢，卻換不到一支符合國際標準的國產疫苗」，現在高端遲遲無法完成第三期臨床試驗，將屆期銷毀170萬劑，報廢率34％，EUA恐廢止。民眾最關心的單劑價格，依審計部報告推估是1028元，但相關資訊必須保密5年，實際金額可能要到2027年才能公開。

對此，羅致政表示，民眾黨團突然開記者會將審計部對高端報告再炒一次冷飯，記者會內容毫無新意，把過去一段時間媒體報導、委員質詢剪剪貼貼成為記者會內容，為何要拿舊的內容開記者會，就是因為柯文哲這兩天災情處理不當，所以民眾黨團必須圍陳救柯、轉移焦點，試圖甩鍋卸責。

對於報告內容，羅致政指出，上個禮拜在立法院財政委員會中已經做專報，衛福部官員有相關說明，各黨團同意後，也把審計部的密件報告交付財政委員會審查，最快下禮拜就會審查相關內容，這才是立委職務，而非在審查結果出來前開記者會用片斷扭曲報告內容。

對於民眾黨記者會內容，羅致政表示，國民黨昨天也開記者會講同樣議題，民眾黨很不長進，內容都不脫國民黨記者會，沒有任何新的發現，只有更多政治指控，實在荒謬，在風災還有後續處理工作時，民眾黨急著開記者會就為黨主席甩鍋。

羅致政指出，且審計部報告也完全狀況外，報告內容質疑疫苗採購規避政府採購法，依照政府採購法105條，若有戰爭、天災等情況有例外狀況，且嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，皆授權行政機關若遇到防治疫情控制需求，得實施必要應變處置或措施。

民進黨立委林楚茵批評，北市府災情逐步傳出，北市府當天4點關水門、但相關通知拖到4點41分才通知，造成台北市民財產損失，柯文哲當時在新竹替高虹安輔選流眼淚，但這些車主而言才是欲哭無淚。

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因
林襄「大膽全裸」彩蛋照曝光！　絕美胴體露出：現在太多奶免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸Solterra確定10／31上市　雙馬達4驅特色、續航460km

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」他急折返　真相長知識了

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

獨／黃義交參選立委帶何麗玲拜票！珍貴畫面曝

快訊／遭爆料搶快闖紅燈　陳時中競辦回應了

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：有10人被關在水門外

快訊／蘇貞昌確診！早上才到立院答詢　下午請假

民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬

更多熱門

相關新聞

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

尼莎颱風造成台北市多處發生災情，民進黨台北市長參選人陳時中17日前往內湖地區勘災，途中座車闖紅燈被警察攔下，僅勸導未開單挨轟特權，國民黨籍台北市議員徐巧芯指出，警方沒辦法提供秘密器畫面，是因為當下沒打開，該員警也沒看到陳時中的座車闖紅燈，「本來就沒有開，不是故意不提供」。

他曝簡訊控「百齡橋僅5分鐘移車」　開嗆柯文哲：傲慢害了黃珊珊

他曝簡訊控「百齡橋僅5分鐘移車」　開嗆柯文哲：傲慢害了黃珊珊

陳時中座車闖紅燈挨轟特權　警曝未當場開罰原因

陳時中座車闖紅燈挨轟特權　警曝未當場開罰原因

柯要市民自我負責　蔣：不用冷語嘲諷

柯要市民自我負責　蔣：不用冷語嘲諷

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸這句

陳時中勘災穿皮鞋　蔣萬安酸這句

關鍵字：

邱臣遠民進黨民眾黨羅致政高端柯文哲陳時中

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面