民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立法院黨團今（18日）上午召開「審計部揭露高端缺失」記者會，批評民進黨台北市長參選人陳時中甩鍋卸責，對此，民進黨團今召開記者會批評，民眾黨團記者會毫無新意，沒有任何新的發現，只有更多政治指控，只為轉移台北市長柯文哲這兩天災情處理不當，所以民眾黨團必須圍陳救柯、轉移焦點，試圖甩鍋卸責。

民眾黨立委邱臣遠在上午記者會指出，陳時中雖然道歉了，卻仍辯解「打疫苗不是為了出國」，刻意迴避問題的核心是「花費數億納稅錢，卻換不到一支符合國際標準的國產疫苗」，現在高端遲遲無法完成第三期臨床試驗，將屆期銷毀170萬劑，報廢率34％，EUA恐廢止。民眾最關心的單劑價格，依審計部報告推估是1028元，但相關資訊必須保密5年，實際金額可能要到2027年才能公開。

對此，羅致政表示，民眾黨團突然開記者會將審計部對高端報告再炒一次冷飯，記者會內容毫無新意，把過去一段時間媒體報導、委員質詢剪剪貼貼成為記者會內容，為何要拿舊的內容開記者會，就是因為柯文哲這兩天災情處理不當，所以民眾黨團必須圍陳救柯、轉移焦點，試圖甩鍋卸責。

對於報告內容，羅致政指出，上個禮拜在立法院財政委員會中已經做專報，衛福部官員有相關說明，各黨團同意後，也把審計部的密件報告交付財政委員會審查，最快下禮拜就會審查相關內容，這才是立委職務，而非在審查結果出來前開記者會用片斷扭曲報告內容。

對於民眾黨記者會內容，羅致政表示，國民黨昨天也開記者會講同樣議題，民眾黨很不長進，內容都不脫國民黨記者會，沒有任何新的發現，只有更多政治指控，實在荒謬，在風災還有後續處理工作時，民眾黨急著開記者會就為黨主席甩鍋。

羅致政指出，且審計部報告也完全狀況外，報告內容質疑疫苗採購規避政府採購法，依照政府採購法105條，若有戰爭、天災等情況有例外狀況，且嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，皆授權行政機關若遇到防治疫情控制需求，得實施必要應變處置或措施。

民進黨立委林楚茵批評，北市府災情逐步傳出，北市府當天4點關水門、但相關通知拖到4點41分才通知，造成台北市民財產損失，柯文哲當時在新竹替高虹安輔選流眼淚，但這些車主而言才是欲哭無淚。