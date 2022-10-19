2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪好事不斷

▲2023年生肖屬羊、狗、豬者開始走大運，有望迎來事業高峰。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

2022年即將進入尾聲，許多人都相當好奇未來一年的運勢如何，若能在自己走大運時牢牢抓住，便能翻轉人生。運勢命理網站《靈匣網》分析指出，2023年有3個生肖開始走大運，不僅過去的努力都化為甜蜜的果實，若能把握機會，還有望在所處領域站穩腳跟，成為大家羨慕的對象。

生肖羊

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2023年屬羊人在合太歲和「三臺」、「天解」、「華蓋」等吉星的助力下，自身會的工作運勢直線上升，不管是普通的打工族還是自主創業者，都能獲得以往年月不能達到的高度，為此屬羊人要好好把握。有的時候好運來了想不要都很難，即使每天宅在家中都會遇到意外驚喜，獲得貴人相助，幫助自己事業飛黃騰達，有望在所處領域站穩腳跟，成為大家羨慕的人物。

生肖狗

2023年屬狗人與自己平時的努力有關，在以往年月，不管怎麼努力都難以獲得成功，不過在2023年則不一樣，之前的一切努力都會化為果實，幫助自己獲得滿意人生。人生被好運眷顧，不管做什麼事情都很順利，同時還將帶動人際關係，能帶來貴人幫扶，身邊圍繞的朋友也變多起來，因此社交聯誼聚會談論一下近期遇到的事情以及未來規劃，好不愜意，也將能幫助屬狗人在2023年過得更好。

生肖豬

屬豬人看上去憨憨的，沒有太多心眼，但這只是假象，內心很聰明，也懂得利用自己的聰明幫助自己獲得更好發展。對於屬豬人來說，進入2023年後就要多加注意了，機遇就在身邊，一定要積極行動起來，在好運的幫助下，有望實現加薪晉升，甚至還會遇到一些外財相助，快速賺到更多財富，過上幸福、衣食無憂的生活。

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