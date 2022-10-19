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女友體質太詭異！屢被三寶撞+新電視一碰冒煙　他傻眼：剩我沒事

網友表示，原PO女友是死亡筆記本真人版。（示意圖／pixabay）

▲網友表示，原PO女友是死亡筆記本真人版。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

這樣該說是巧合還是運氣真的差？近日一位網友表示，女友不知道是不是災星轉世，騎車開車都被三寶撞；新買的電視她一開就冒煙；公司主管也不敢對她大聲，因為紛紛出事。讓網友看了直呼，「你撿到死亡筆記本真人版」。

原PO近日在臉書社群《靠北女友2.0》發文說，「只要她所接觸的人事物沒有一樣是完好無損，只剩我還沒出事過！就好比我機車第一次借她，輕一點車子毀損，重則出車禍躺醫院機車已經買第3輛，並非是她三寶，而是她被三寶擊落。」換成開車也是如次，車子修了2次，拜拜後也沒有。

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原PO表示，他新買了一台70寸電視，「那天剛好女友來，她覺得很棒拿走我的遙控，轉台看別的節目，電視就冒煙了，裡面居然電路板燒毀。」女友玩手遊運氣也很爛，手機甚至會毀損，原PO說，「去迴轉壽司吃飯，轉盤運送帶直接出事，去2間都一樣狀況，讓我很毛。」

原PO說，公司主管都不敢對女友大小聲。同事表示，「某回主管刁難，該名主管下班就被車撞，還是一撞躺1個月醫院那種，那個月分3個刁難她的主管紛紛出事，所以公司稱她為媽祖娘娘。」大家都不敢對女友亂說話，只求她把事情做完趕快下班。

原PO沒想到連看花式溜冰都能出事，「上回跟她去看表演，她就說這些人花式溜冰好厲害，只要不摔倒肯定很完美！，下一秒表演者直接摔倒受傷？我立刻跟女友說噓！不要亂說話了你事後聽說表演者摔骨折。」只有跟她去公園散步安然無事。

此文曝光後，網友紛紛留言「她屬於你，千萬別放生！不要害別人」、「帶去澳門博弈，跟她做對家，不就荷包滿滿回來」、「你應該是撿到死亡筆記真人限量版」、「哥，我請你們看中職總冠軍賽，順便送2位棒球球迷衣，賞光嗎」、「地獄倒霉鬼」。

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