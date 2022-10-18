婆婆罹子宮頸癌！她慘被牽拖「媳婦不孝害的」...怒揭公公黑歷史

▲婆媳問題是許多家庭衝突的導火線。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

婆媳問題是許多家庭衝突的導火線。一名女網友抱怨，婆婆罹患子宮頸癌，身上還有多項慢性病，最近身體狀況已經差到睡覺時會呈現休克式睡眠，「婆婆病了之後，我公公老是對左鄰右舍說是我不孝公婆，才會害得我婆婆這樣」，氣得她揭開公公的黑歷史，指對方年輕時積欠賭債，害婆婆生產完馬上就得起身工作。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「婆婆罹患子宮頸癌，身上還有多項慢性病，最近身體狀況已經差到睡覺時會呈現休克式睡眠，也就是睡著後像是休克一樣，對外界毫無反應，睡眠時間很長，可以達到16小時以上。她現在也才60出頭而已，狀況跟我媽媽80幾歲差不多」。

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女網友表示，「婆婆病了之後，我公公老是對左鄰右舍說是我不孝公婆，才會害得我婆婆這樣。說句難聽的，婆婆的子宮乃至於她的陰道哪個我用過，子宮頸癌是怎麼發生的，公公自己是醫檢師退休自己會不知道？婆婆年輕時墮胎墮了幾次．且為了還公公的賭債，不論是墮胎還是生產，婆婆都是只要能動馬上就上班」。

人妻提到，婆婆以前是護士，為了照顧家庭只能上夜班，「這樣操勞難怪老了身體會不好。我公公居然可以把我婆婆身體不好的事情都怪在我身上，揚言總有一天會讓我好看。我只能說男人渣不管幾歲都渣，你怎麼不說是你太髒有病毒，才會害婆婆得子宮頸癌，然後揮刀把自己剁成肉泥，幫你老婆報仇」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「自己健康自己顧，少在那邊牽拖別人，老婆這樣，做老公的不好好反省照顧，一直惹事生非！公公才是最麻煩的人物」、「這種人跟我婆婆一樣，千錯萬錯都是別人的錯，永遠不會檢討自己」、「渣男永遠不會改變、真的是爛人」、「女人真的不要一直為男人犧牲自己，我也看過這樣的悲劇」。

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