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生命只剩1年！人妻淚訴婆婆要她「做到死」：不然誰給我生活費

婆婆竟要媳婦工作到死。（示意圖／翻攝自pexels）

▲婆婆竟要媳婦工作到死。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經，但無論是什麼事，最好還是要設停損點。一名人妻透露，婚後供先生念書，家裡無論是房貸、車貸、學貸、給婆婆家用等，都是靠自己兼差養家，沒想到近日被醫師宣告生命可能只剩一年，婆婆竟要她工作到死，讓她真的相當心寒。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，和先生大學就認識，後來一起念到碩士，所以覺得胼手胝足建立家庭應該不難，在婚戒只有600元下便結婚了，婚後和公婆住，自己賺錢供先生讀博士班；而每天她都要從婆婆胯下經過，原因是婆婆把褲子當成新房門簾，另外，如果摺衣服把自己的衣服放在先生的衣服上面，就會被婆婆揮掉，接著整間房間都會被婆婆搞得亂七八糟。

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儘管如此，她還是選擇隱忍。人妻提及，自己每月給婆婆1.2萬家用，幫婆婆還股票的欠債、還先生的車貸及學貸，還有還婆家的房貸，每周應付周末攜家帶眷回來住的2位大姑和他們的先生小孩，所有人的開銷及打掃都是她負責，如果錢不夠用，婆婆就會要她回娘家拿，直到預產期當天還在包水餃，因為擔心坐月子，家裡的人會沒東西吃。

然而做了這麼多，婆婆仍沒感謝她。人妻透露，「婆婆告訴我，訂婚後他們還有讓我先生去相親，因為對方嫁妝比較多，這時候，我就知道婆婆道德觀有問題；大姑外遇，她覺得是裝潢不夠讓她女兒滿意，女兒才和其他男人外宿，還說自己女兒笨，才去嫁有婆婆的，要女兒趕快解決她婆婆。」

人妻淚訴，在孩子9個月大時，婆婆因孫子們互推，所以把她和女兒趕出門，而當時附近很多野狗，先生還在研究室，讓她很無助。

這樣的日子已20多年，人妻嘆，自己的身體因長期兼差生了重病，被醫師宣告生命可能只剩一年，怎料到婆婆竟不准她停止工作。婆婆說，「妳要工作到死，不然誰給我生活費。」人妻痛哭，公公婆婆的安養和生活費至少6萬，又不能不工作，人生真的好累，「殺人都能被獲釋，我只是嫁錯人，怎麼就沒有活路呢？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「妳已經生病了，在僅存的生命裡好好愛自己」、「妳不夠愛自己」、「現在起為自己而活，一切都來的及」、「雖然這麼說會很傷妳的心，但是你把他們寵出來」、「有這種婆婆就是先生最大的缺點了，整個家先生是裝飾品嗎」、「他們都是吸血蟲」。

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