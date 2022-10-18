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好市多699「海鮮組合」塞爆魚肉！網友卻罵翻：資源回收

▲好市多,Costco,結帳,大賣場,美式賣場。（圖／記者許宥孺攝）

▲美式賣場好市多販售商品眾多、價格相對實惠，吸引許多會員。（示意圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多商品眾多、價格相對實惠，因此有許多忠實顧客。不過，近日有網友張貼好市多新品，滿滿的「海鮮組合」一盒要價699元，卻被網友罵爆，更有人直言「資源回收」，顯見對這款商品感到不滿。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，賣場近日上市一款新商品，名為「冷藏鮮魚什錦組合」，一盒要價699元，內容物則有鮭魚、黑皮刀、海鱺、軟絲、蝦仁、小干貝及大干貝。

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依據照片畫面，塑膠盒裡裝了滿滿的海鮮，看得出來內容物相當豐富，不過價格與其他商品相比，確實不算便宜。

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多人會逛好市多、購物，一次購足大量生活必需品。（示意圖／記者施怡妏攝）

而眾多會員看完這款商品，難得沒有出言稱讚，反而有不少人留言痛罵，「資源回收」、「原來是鮮魚啊！猛一看以為是廚餘呢」、「不就邊角肉還賣這麼貴」、「好市多的海鮮部門真的很棒，這產品應該要附贈盤子的」、「感覺是殺完魚之後剩的東西」、「我今天有看到這個新品，但太貴了啦！這只是一堆修邊料」、「這會不會是切生魚片剩下的呀」、「一公斤700元…也許排整齊一點，放幾片綠葉、檸檬，賣相會好一點。」

▼不少網友批評這款好市多海鮮組合。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼好市多海鮮組合。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，也有網友提出，「綜合海鮮」這種販售方式，在國外十分常見，可能是以大拼盤的方式出現，但不一定是殘料，希望能有人提出更具體的證據，再說這盤海鮮拼盤是使用邊角料。

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