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「好市多突寄1通知」她氣丟回收　會員賭爛：不尊重主卡人

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO收到好市多「升等黑鑽卡」通知，讓他傻眼了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

台北富邦銀行出價超過12億，搶奪好市多聯名卡發卡權，引發討論。不過有網友透露，忽然收到一張「好市多黑鑽卡」，讓她不滿嗆聲「該不會主動升級吧？」文章曝光後，網友也各種抱怨，「只要附卡家庭卡同意，全部都幫你升等，讓我很不爽，一點都不尊重主卡人」、「會員照片醜到靠北，看不出來是本人」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，最近好市多突然寄東西來，原來是建議原PO升等成黑鑽卡，讓她傻眼直呼，「對於無意升等黑鑽卡的我，是不是不理他就好，該不會主動幫我升級吧？」

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畫面可見，好市多告知原PO，依據去年度本卡與家庭卡消費金額試算，累計的2%消費回饋已接近整年升等的費用1650元，因此建議原PO立即升等。

文章曝光後，底下網友紛紛抱怨，「我也寄來了，沒有要辦，直接回收了」、「好市多不需要經過主卡本人同意，只要附卡家庭卡同意，就全部都幫你升等，這點讓我很不爽，一點都不尊重主卡人」、「接到通知本來很心動...看看本板上滿滿漲價貼文，明年應該會刷更少，就不用聯絡了」、「我也收到了，但後來發現那張不是黑卡是張紙卡，只是廣告，告訴你可以升等而已」、「我也有收到，他們每次問我每次拒絕，還不死心，很煩」、「家庭卡在任何一家好市多可升級，但是卻不給退，要求要主卡持有人到辦卡分店退，真的很爛的機制，根本話術」。

還有網友討拍，「升不升等，我更在意的是，櫃檯人員在拍卡片上面的大頭貼可不可以專業一點，都拍的超醜的，真的想把卡片丟掉，不知有沒有受災戶」、「我覺得第一次剛辦會員拍的照片醜到靠北，幾乎看不出來是本人，真不知道怎麼拍的」、「我原本照片中間有一個白點，看起來像是流鼻涕」。

不過也人分析，「變黑卡會費變3000元，員工是說如果覺得一年內用不到是可以退費的」、「如果你固定一年都有消費到超過這個金額，算算回饋金折抵會費的話，確實可以考慮升級，如果都沒有固定消費的話，那就算了」。

至於好市多聯名卡傳出被搶親一事，國泰世華銀表示，感謝大家的關心，目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告；北富銀則回應，不評論市場傳聞。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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