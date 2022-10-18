好市多白米驚見「米蟲大軍」！釣出一票苦主+1　內行人推一招解決

▲一位民眾發現好市多買的白米長出「滿滿米蟲」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣氣候濕熱，食物若未保存好很容易滋生細菌或長蟲。一名網友就表示，自己在好市多（Costco）買了一袋白米，沒幾天打開卻發現白米裡開起「米蟲宗親會」，讓她直呼「多到嚇死人」。不少網友指出這家白米較容易長蟲，也有內行人傳授不長蟲的小方法。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出3段影片，影片內容為一袋真空裝白米，一打開裡頭佈滿許多黑色點點，放大一看竟是一群米蟲大軍。原PO無奈表示，「雖說有米蟲表示沒有農藥，但是多到嚇死人，之前買傳統米店的頂多就是一個家族，這一包應該是該是在開超大型宗親會了吧。棄之可惜，食之怕怕。」

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▲放大看後，可見黑色點點是一隻隻米蟲。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出釣出不少苦主留言，「這包的特色就是宗親會，根據過去討論你沒放冰箱就算是你的錯」、「這款米買回家還沒來得及冰，剛打開就宗親會了」、「這個我買過，也是米蟲跑到整個家都是」、「這包米真的⋯一開始就有住戶在裡面了」、「這袋我遇到不是黑黑的蟲，是洗米時一條條長約0.5~0.8cm米白色的蟲，都吃下肚超過一半才發現，只好每次洗先抓蟲」。

有內行人教大家不長蟲的方法，「可以先冰冷凍，凍死蟲，洗的時候就會浮上水面了」、「回家先冷凍兩天，還未孵化的蟲卵才沒機會孵化」、「這和農藥多寡無關，是因為穀倉或碾米後的存放處有米蟲或蟲卵，才會如此！最好的保存方式就是全程放冷藏。」、「1.買未失真空包裝的米2.回去直接先冰冷凍2天，之後就可以移到冷藏了」。

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